Um homem foi detido nesse domingo, 3, em Jeriquara, a 42 km de Franca, após policiais militares encontrarem uma arma de fogo municiada, escondida em sua cintura, durante uma abordagem de trânsito. Ele não apresentou qualquer documentação que justificasse o porte.
Durante a vistoria no veículo, os policiais também localizaram um cofre e dinheiro em espécie, cuja procedência não foi comprovada. O suspeito foi encaminhado ao plantão policial e permanece à disposição da Justiça.
De acordo com a Polícia Militar, os agentes perceberam atitude suspeita por parte do condutor no momento da parada — comportamento que motivou a realização de busca pessoal, procedimento previsto no Código de Processo Penal quando há indícios de que o abordado possa estar portando objeto ilícito.
Foi na busca pessoal que os policiais localizaram a arma de fogo na cintura do indivíduo, com munição. A ausência de documentação que autorizasse o porte configurou, de imediato, infração prevista no Estatuto do Desarmamento (Lei 10.826/2003).
A vistoria no interior do veículo ampliou a ocorrência. Além do dinheiro em espécie — cujo valor exato não foi divulgado —, os agentes encontraram um cofre e outros objetos cuja origem não pôde ser comprovada no momento da abordagem.
O material foi integralmente apreendido e encaminhado, junto com o suspeito, à autoridade policial responsável pelo plantão.
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