Um homem foi detido nesse domingo, 3, em Jeriquara, a 42 km de Franca, após policiais militares encontrarem uma arma de fogo municiada, escondida em sua cintura, durante uma abordagem de trânsito. Ele não apresentou qualquer documentação que justificasse o porte.

Durante a vistoria no veículo, os policiais também localizaram um cofre e dinheiro em espécie, cuja procedência não foi comprovada. O suspeito foi encaminhado ao plantão policial e permanece à disposição da Justiça.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes perceberam atitude suspeita por parte do condutor no momento da parada — comportamento que motivou a realização de busca pessoal, procedimento previsto no Código de Processo Penal quando há indícios de que o abordado possa estar portando objeto ilícito.