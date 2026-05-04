Uma adolescente de 15 anos e uma mulher de 27 anos foram abordadas pela Polícia Militar na madrugada desta segunda-feira, 4, por volta de 0h30, acusadas de envolvimento com tráfico de drogas na rua Julieta Mendes Enciso, no Jardim Aeroporto III, em Franca.

De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe recebeu uma denúncia anônima informando que duas mulheres estariam vendendo entorpecentes no local, já conhecido nos meios policiais como ponto de tráfico. A denúncia ainda apontava que a menor envolvida seria conhecida pelo apelido de “Raridade”.

Ao chegarem ao endereço, os policiais visualizaram as duas suspeitas mantendo contato com ocupantes de um veículo estacionado na via, comportamento compatível com a prática de tráfico de drogas, o que motivou a abordagem.