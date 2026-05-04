Uma adolescente de 15 anos e uma mulher de 27 anos foram abordadas pela Polícia Militar na madrugada desta segunda-feira, 4, por volta de 0h30, acusadas de envolvimento com tráfico de drogas na rua Julieta Mendes Enciso, no Jardim Aeroporto III, em Franca.
De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe recebeu uma denúncia anônima informando que duas mulheres estariam vendendo entorpecentes no local, já conhecido nos meios policiais como ponto de tráfico. A denúncia ainda apontava que a menor envolvida seria conhecida pelo apelido de “Raridade”.
Ao chegarem ao endereço, os policiais visualizaram as duas suspeitas mantendo contato com ocupantes de um veículo estacionado na via, comportamento compatível com a prática de tráfico de drogas, o que motivou a abordagem.
Durante a ação, ambas negaram inicialmente estar com entorpecentes. No entanto, ao ser solicitado que a mulher de 27 anos afastasse a parte superior da roupa, diversas substâncias caíram de suas vestimentas.
Com ela, foram apreendidos R$ 76 em dinheiro, além de 15 eppendorfs contendo substância semelhante à cocaína, seis porções de maconha e 12 porções de substância aparentando ser crack, todas embaladas individualmente e prontas para comercialização. Também foi localizado um aparelho celular.
Com a adolescente, conhecida como “Raridade”, nada de ilícito foi encontrado.
Diante dos fatos, as duas foram conduzidas ao plantão policial. A mulher de 27 anos foi autuada em flagrante por tráfico de drogas.
Já a menor foi liberada após a formalização de um termo de compromisso e responsabilidade, assinado por sua responsável legal.
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