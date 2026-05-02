03 de maio de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
FATALIDADE

Mulher morre afogada enquanto pescava em represa de Capetinga

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/Corpo de Bombeiros
Corpo de Bombeiros durante o atendimento da ocorrência: vítima Solange Aparecida Pimenta, de 61 anos
Corpo de Bombeiros durante o atendimento da ocorrência: vítima Solange Aparecida Pimenta, de 61 anos

Solange Aparecida Pimenta, de 61 anos, morreu afogada nesta sexta-feira, 1º, enquanto pescava em uma represa de Capetinga (MG), município a 43 km de Franca.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, a vítima havia ido até a represa após o almoço. O momento de lazer foi interrompido por volta das 15h, quando uma criança percebeu o corpo da mulher já boiando.

O alerta foi dado ao marido da vítima, que estava nas proximidades. Quando Solange foi retirada da água, equipes de resgate iniciaram imediatamente as manobras de reanimação, mas, apesar dos esforços, ela não resistiu.

Há suspeitas de que a mulher tenha entrado na represa na tentativa de recuperar um objeto de pesca e tenha enfrentado dificuldades para retornar à margem.

A área foi isolada para o trabalho da perícia, que deve esclarecer as circunstâncias exatas do ocorrido.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários