Solange Aparecida Pimenta, de 61 anos, morreu afogada nesta sexta-feira, 1º, enquanto pescava em uma represa de Capetinga (MG), município a 43 km de Franca.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, a vítima havia ido até a represa após o almoço. O momento de lazer foi interrompido por volta das 15h, quando uma criança percebeu o corpo da mulher já boiando.

O alerta foi dado ao marido da vítima, que estava nas proximidades. Quando Solange foi retirada da água, equipes de resgate iniciaram imediatamente as manobras de reanimação, mas, apesar dos esforços, ela não resistiu.