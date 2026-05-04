Um assalto foi registrado no final da tarde de sábado, 2, no bairro Recanto Elimar II, em Franca. Imagens de câmeras de segurança, obtidas pela reportagem do portal GCN/Sampi nesta segunda-feira, 4, mostram toda a ação criminosa, que aconteceu por volta das 17h, na rua Jerônimo Rodrigues Guerra.

Nas imagens, dois homens chegam em uma motocicleta e param ao lado de um carro, onde o proprietário ainda estava sentado no banco do motorista. O criminoso que estava na garupa desce da moto, ainda de capacete e, com uma arma em mãos, aponta em direção à vítima e ordena que ela saia do veículo.

Assustado, o motorista desce com as mãos na cabeça e atravessa para o outro lado da rua. Em seguida, o assaltante entra no carro, um Chevrolet Onix cinza, mas demora alguns instantes para conseguir sair com o veículo, demonstrando dificuldade.