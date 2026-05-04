04 de maio de 2026
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À LUZ DO DIA

Dupla armada rende motorista e rouba carro no Recanto Elimar

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Câmeras de Segurança
Momento em que dois criminosos param de moto e rendem o proprietário do carro, no Recanto Elimar
Momento em que dois criminosos param de moto e rendem o proprietário do carro, no Recanto Elimar

Um assalto foi registrado no final da tarde de sábado, 2, no bairro Recanto Elimar II, em Franca. Imagens de câmeras de segurança, obtidas pela reportagem do portal GCN/Sampi nesta segunda-feira, 4, mostram toda a ação criminosa, que aconteceu por volta das 17h, na rua Jerônimo Rodrigues Guerra.

Nas imagens, dois homens chegam em uma motocicleta e param ao lado de um carro, onde o proprietário ainda estava sentado no banco do motorista. O criminoso que estava na garupa desce da moto, ainda de capacete e, com uma arma em mãos, aponta em direção à vítima e ordena que ela saia do veículo.

Assustado, o motorista desce com as mãos na cabeça e atravessa para o outro lado da rua. Em seguida, o assaltante entra no carro, um Chevrolet Onix cinza, mas demora alguns instantes para conseguir sair com o veículo, demonstrando dificuldade.

Enquanto isso, o comparsa permanece um pouco à frente, aguardando na motocicleta. Após alguns minutos, o criminoso consegue ligar e sair com o carro, fugindo do local.

Um boletim de ocorrência foi registrado, e as imagens já foram entregues à polícia, que investiga o caso. Até o momento, os suspeitos não foram localizados.

O veículo roubado é um Onix cinza, placas CRM1D66.

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