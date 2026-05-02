A jovem Anna Júlia de Freitas Teixeira, de 19 anos, segue internada em estado grave na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da Santa Casa de Franca, após o grave acidente na rodovia Engenheiro Ronan Rocha, na última quarta-feira, 29, que resultou na morte de seu pai, Gustavo Patrick Teixeira, de 39 anos, conhecido como "Motocão".
Na noite dessa sexta-feira, 1º, a vereadora Lindsay Cardoso (PP), amiga próxima da jovem e de seu pai, esteve no hospital para visitá-la. "A Juju, que a gente ama, tá ali lutando pra viver".
Desde o dia do acidente, Anna Júlia permanece sob cuidados intensivos. Ela foi socorrida em estado grave por equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e, desde então, não deixou a UTI da Santa Casa de Franca.
‘Agente nunca vai te abandonar’
A vereadora contou que, durante a visita, percebeu sinais de reação de Anna Júlia, o que renovou sua esperança na recuperação da jovem. “Ela abriu o olho enquanto eu conversava com ela e eu não acreditei. Nossa menina vai voltar pra gente sem nenhuma sequela. Eu creio.”
Em suas redes sociais, Lindsay descreveu em detalhes o momento vivido ao lado da jovem. “Agora à noite fui visitar a Juju, ela está na UTI cheia de fios, acessos, machucados, entubada... pensei na hora: meu Deus, me ajuda, eu não posso desabar aqui.”
“Cheguei bem pertinho dela e comecei: Julia é a Lindsay, eu tô aqui, você tá me ouvindo? Repeti três vezes. Ela balançou a cabeça que sim (eu já quis chorar na hora)”, completou.
A vereadora também relatou outros movimentos da jovem. “Você tem que melhorar logo, aperta minha mão se você tá escutando — e ela apertou minha mão muito forte, e apertou de novo e de novo.”
“E eu falei: você é maravilhosa, a gente nunca vai te abandonar, todo mundo quer te ver”, afirmou.
Emocionada, Lindsay afirmou que saiu do hospital fortalecida. “Obrigado Deus, eu saí de lá tão feliz e agradecida. Pela honra e glória do Senhor, nossa menina vai voltar pra gente sem nenhuma sequela. Eu creio...”
Ao final, ela fez um apelo. “Por favor, continuem orando pela nossa menina.”
Estado de saúde
De acordo com a Santa Casa de Franca, Anna Júlia permanece internada em UTI, recebendo tratamento e acompanhamento de equipes médicas e de enfermagem.
A vereadora também destacou a forte ligação que tinha com Anna Júlia e o pai dela. Segundo Lindsay, os dois moravam em um dos canis mantidos por ela, às margens da rodovia.
Eles conviviam diariamente, compartilhando a rotina de cuidados com os animais. “Ele era um grande amigo, mais de 15 anos de amizade.”
Em meio à emoção, ela resumiu o sentimento. “Deus, tá muito difícil.”
‘Deixou um silêncio ensurdecedor’
Sobre a morte de Gustavo Patrick Teixeira, Lindsay fez uma homenagem emocionada, lembrando da personalidade do amigo. “A vida nos prega peças que a razão não consegue explicar. Perder você de forma tão trágica e repentina deixou um silêncio ensurdecedor por aqui.”
“O destino te levou cedo demais, mas o tempo que passamos juntos foi o suficiente para você deixar uma marca eterna no nosso coração”, completou.
Gustavo Patrick Teixeira, de 39 anos, morreu no local do acidente e foi sepultado na última quinta-feira, 30. “Descanse em paz... iremos sentir muitas saudades, principalmente nossos peludinhos.”
O acidente
O acidente aconteceu no km 27 da rodovia, nas proximidades do Keop's Motel, mas na pista contrária, no sentido Franca a Patrocínio Paulista. Pai e filha estavam em uma Honda Biz vermelha e haviam saído de uma chácara onde moravam, em um dos canis de resgate da vereadora Lindsay Cardoso (PP), quando Gustavo levava a filha para o trabalho, em um varejão.
Segundo as informações, ele seguia sentido Patrocínio Paulista para realizar o retorno em direção a Franca, quando a moto foi atingida. Com o impacto, Gustavo morreu ainda no local.
Anna Júlia foi socorrida em estado grave por uma equipe do Samu e encaminhada à Santa Casa, onde permanece internada na UTI.
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