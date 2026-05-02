A jovem Anna Júlia de Freitas Teixeira, de 19 anos, segue internada em estado grave na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da Santa Casa de Franca, após o grave acidente na rodovia Engenheiro Ronan Rocha, na última quarta-feira, 29, que resultou na morte de seu pai, Gustavo Patrick Teixeira, de 39 anos, conhecido como "Motocão".

Na noite dessa sexta-feira, 1º, a vereadora Lindsay Cardoso (PP), amiga próxima da jovem e de seu pai, esteve no hospital para visitá-la. "A Juju, que a gente ama, tá ali lutando pra viver".

Desde o dia do acidente, Anna Júlia permanece sob cuidados intensivos. Ela foi socorrida em estado grave por equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e, desde então, não deixou a UTI da Santa Casa de Franca.

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