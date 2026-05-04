A primeira audiência de instrução e julgamento do caso que envolve a morte da idosa Maria do Carmo Santos Soares, de 70 anos, será realizada nesta terça-feira, 5, de forma virtual. Ela morreu após ser atropelada por um caminhão de coleta de lixo no dia 22 de janeiro deste ano, em Franca.

O motorista Donizete Tadeu de Souza, de 66 anos, chegou a ser preso em flagrante, mas foi liberado e responde ao processo em liberdade. Ele foi indiciado por homicídio culposo na direção de veículo automotor, quando não há intenção de matar. O caminhão era conduzido por Donizete na contramão no momento do acidente.

A audiência de instrução é a etapa em que são ouvidas testemunhas, vítimas (quando possível) e os envolvidos no processo. É nesse momento que as provas são apresentadas ao juiz, que vai analisar o caso antes de tomar uma decisão.