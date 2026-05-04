04 de maio de 2026
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NO FIM DE SEMANA

Procurado por ameaça é preso após ação entre GCM e PM em Rifaina

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/WhatApp/GCN
Sistema da Muralha Paulista identificou homem foragido pelo crime de ameaça
Sistema da Muralha Paulista identificou homem foragido pelo crime de ameaça

Um homem procurado pela Justiça foi preso após uma ação integrada entre forças de segurança da região, envolvendo a Guarda Civil Municipal (GCM) de Rifaina e a Polícia Militar de Sacramento (MG).

Na sexta-feira, 1º, a GCM de Rifaina recebeu um alerta do sistema Muralha Paulista sobre um veículo cujo proprietário possuía mandado de prisão em aberto. Após o monitoramento, foi identificado que o carro havia deixado o Estado de São Paulo, e a informação foi repassada à Polícia Militar de Sacramento, mas o suspeito não foi localizado naquele momento.

Já no sábado, 2, por volta das 16h30, após nova troca de informações entre as equipes, os agentes conseguiram abordar o veículo. Durante a ação, foi confirmado que o proprietário era procurado pelo crime de ameaça. A identidade dele não foi divulgada.

O homem foi detido e encaminhado à Central de Flagrantes de Franca, onde permaneceu à disposição da Justiça.

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