Um homem procurado pela Justiça foi preso após uma ação integrada entre forças de segurança da região, envolvendo a Guarda Civil Municipal (GCM) de Rifaina e a Polícia Militar de Sacramento (MG).

Na sexta-feira, 1º, a GCM de Rifaina recebeu um alerta do sistema Muralha Paulista sobre um veículo cujo proprietário possuía mandado de prisão em aberto. Após o monitoramento, foi identificado que o carro havia deixado o Estado de São Paulo, e a informação foi repassada à Polícia Militar de Sacramento, mas o suspeito não foi localizado naquele momento.

Já no sábado, 2, por volta das 16h30, após nova troca de informações entre as equipes, os agentes conseguiram abordar o veículo. Durante a ação, foi confirmado que o proprietário era procurado pelo crime de ameaça. A identidade dele não foi divulgada.