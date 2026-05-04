04 de maio de 2026
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COM MEDIDA PROTETIVA

Homem é preso após invadir casa da ex no Recanto Elimar

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Laís Bachur/GCN
O homem foi encaminhado a CPJ de Franca, preso em flagrante
O homem foi encaminhado a CPJ de Franca, preso em flagrante

Um caso de descumprimento de medida protetiva mobilizou a Polícia Militar na madrugada desta segunda-feira, 4, no bairro Recanto Elimar, em Franca. Um homem de 27 anos foi preso em flagrante após invadir a casa da ex-companheira, uma auxiliar de limpeza de 45 anos, pulando o muro do imóvel.

A ocorrência foi atendida pela equipe da Polícia Militar composta pelo cabo Denis e pelo soldado Wesley, acionados via Copom por volta da 00h15 para averiguar uma denúncia inicialmente registrada como ameaça.

No local, os policiais foram recebidos pela vítima, que relatou estar sendo ameaçada de forma constante pelo ex-companheiro. Segundo ela, ainda na manhã de domingo, havia recebido ligações telefônicas com conteúdo ameaçador.

Já durante a noite, o homem teria invadido o imóvel ao pular o muro, sendo surpreendido pelo filho da vítima no interior do quintal. Ao perceber a presença do jovem, o suspeito tentou fugir, pulando novamente o muro em direção à rua. No entanto, durante a tentativa de evasão, ele caiu, bateu a cabeça e chegou a perder os sentidos.

O homem foi socorrido inicialmente por familiares da vítima. Quando a equipe policial chegou, ele já estava consciente, sentado no chão, mas apresentava ferimentos na região da cabeça.

Durante a averiguação, os policiais constataram que havia uma medida protetiva de urgência em vigor contra o suspeito, determinando que ele mantivesse distância mínima de 100 metros da vítima — o que foi claramente descumprido.

Diante dos fatos, os policiais deram voz de prisão em flagrante ao homem.

Ele foi encaminhado ao Pronto-socorro "Dr. Álvaro Azzuz", onde permaneceu sob escolta policial enquanto recebia atendimento médico, devido à lesão sofrida durante a fuga. Segundo a polícia, foi necessário o uso de algemas, já que o suspeito demonstrava intenção de fugir.

Após receber alta médica, ele será conduzido à Cadeia Pública, onde ficará à disposição da Justiça e passará por audiência de custódia. Para esse tipo de crime, não há previsão de fiança.

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