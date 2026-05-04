Um caso de descumprimento de medida protetiva mobilizou a Polícia Militar na madrugada desta segunda-feira, 4, no bairro Recanto Elimar, em Franca. Um homem de 27 anos foi preso em flagrante após invadir a casa da ex-companheira, uma auxiliar de limpeza de 45 anos, pulando o muro do imóvel.

A ocorrência foi atendida pela equipe da Polícia Militar composta pelo cabo Denis e pelo soldado Wesley, acionados via Copom por volta da 00h15 para averiguar uma denúncia inicialmente registrada como ameaça.

No local, os policiais foram recebidos pela vítima, que relatou estar sendo ameaçada de forma constante pelo ex-companheiro. Segundo ela, ainda na manhã de domingo, havia recebido ligações telefônicas com conteúdo ameaçador.