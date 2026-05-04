O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) anunciou na última terça-feira, 28, durante a Agrishow 2026, a destinação de nove máquinas e equipamentos agrícolas para sete municípios da região administrativa de Franca. O investimento total é de R$ 3 milhões e integra as ações do programa Patrulha Rural, voltado ao fortalecimento da produção no campo.
Na região, serão beneficiadas as cidades de Buritizal, Cristais Paulista, Ipuã, Itirapuã, Jeriquara, Miguelópolis e Restinga, com equipamentos como tratores, motoniveladoras, caminhões basculantes e pá carregadeira. A iniciativa busca melhorar a infraestrutura rural, apoiar pequenos e médios produtores e ampliar a capacidade de manutenção de estradas vicinais.
Em todo o Estado, o Governo de São Paulo distribuiu 177 máquinas e equipamentos para 174 municípios, contemplando diversas regiões administrativas. Desde 2023, segundo o governo estadual, já foram investidos R$ 240 milhões na entrega de 640 máquinas a 340 cidades paulistas.
Durante a feira, também foram assinados convênios para o repasse de R$ 6 milhões a 90 municípios premiados pelo Programa Município Agro Paulista – Edição 2025. O programa reconhece boas práticas de gestão agrícola, considerando critérios como governança, planejamento territorial, sustentabilidade e qualidade da assistência técnica. Ao todo, 125 prefeituras foram certificadas, das quais 90 receberão recursos para investir em ações voltadas ao meio rural e ao meio ambiente.
Municípios contemplados na região de Franca
• Buritizal: trator (R$ 198 mil)
• Cristais Paulista: motoniveladora e trator (R$ 708 mil)
• Ipuã: caminhão basculante (R$ 438 mil)
• Itirapuã: motoniveladora e trator (R$ 708 mil)
• Jeriquara: trator (R$ 198 mil)
• Miguelópolis: caminhão basculante (R$ 438 mil)
• Restinga: pá carregadeira (R$ 317 mil)
Destaque na feira
Com um dos maiores estandes da Agrishow 2026, o Governo de São Paulo apresentou ao público políticas públicas, tecnologias e serviços voltados ao produtor rural. A proposta, segundo a organização, é concentrar em um único espaço as iniciativas que visam aumentar a produtividade, a renda no campo e a competitividade do agronegócio paulista.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.