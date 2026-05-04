O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) anunciou na última terça-feira, 28, durante a Agrishow 2026, a destinação de nove máquinas e equipamentos agrícolas para sete municípios da região administrativa de Franca. O investimento total é de R$ 3 milhões e integra as ações do programa Patrulha Rural, voltado ao fortalecimento da produção no campo.

Na região, serão beneficiadas as cidades de Buritizal, Cristais Paulista, Ipuã, Itirapuã, Jeriquara, Miguelópolis e Restinga, com equipamentos como tratores, motoniveladoras, caminhões basculantes e pá carregadeira. A iniciativa busca melhorar a infraestrutura rural, apoiar pequenos e médios produtores e ampliar a capacidade de manutenção de estradas vicinais.

Em todo o Estado, o Governo de São Paulo distribuiu 177 máquinas e equipamentos para 174 municípios, contemplando diversas regiões administrativas. Desde 2023, segundo o governo estadual, já foram investidos R$ 240 milhões na entrega de 640 máquinas a 340 cidades paulistas.