Veja o obituário desta segunda-feira, 4, em Franca:
Nome: Reisinha Maria de Oliveira
Idade: 82 anos
Local do velório: São Vicente, sala 10
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 16h
Nome: Guilherme Augusto Silva Faria
Idade: 32 anos
Local do velório: Capela Santo Expedito
Missa de corpo presente: 14h
Funerária: São Francisco
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 16h
Nome: João Batista de Souza
Idade: 75 anos
Local do velório: São Vicente, sala 2
Funerária: Tedesco
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 15h30
Nome: Moisés Rosa da Silva
Idade: 58 anos
Local do velório: São Vicente, sala 3
Funerária: Tedesco
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 16h
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