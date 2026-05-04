Veja o obituário desta segunda-feira, 4, em Franca:

Nome: Reisinha Maria de Oliveira

Idade: 82 anos

Local do velório: São Vicente, sala 10

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 16h

Nome: Guilherme Augusto Silva Faria

Idade: 32 anos

Local do velório: Capela Santo Expedito

Missa de corpo presente: 14h

Funerária: São Francisco

Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 16h