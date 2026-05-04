04 de maio de 2026
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LUTO

Veja o obituário desta segunda-feira em Franca

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Cemitério Santo Agostinho, em Franca
Cemitério Santo Agostinho, em Franca

Veja o obituário desta segunda-feira, 4, em Franca:

Nome: Reisinha Maria de Oliveira
Idade: 82 anos 
Local do velório: São Vicente, sala 10
Funerária: Francana 
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 16h

Nome: Guilherme Augusto Silva Faria
Idade: 32 anos
Local do velório: Capela Santo Expedito
Missa de corpo presente: 14h 
Funerária: São Francisco 
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 16h

Nome: João Batista de Souza
Idade: 75 anos
Local do velório: São Vicente, sala 2
Funerária: Tedesco
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 15h30

Nome: Moisés Rosa da Silva
Idade: 58 anos 
Local do velório: São Vicente, sala 3
Funerária: Tedesco
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 16h

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