João Victor Tornich, o “Alemão”, francano de 23 anos, foi campeão da Copa da Áustria, junto ao Lask, clube que atua pela primeira divisão da Bundesliga Austríaca.
Titular absoluto desde a segunda rodada do campeonato, o zagueiro natural de Franca, que usa a camisa 43, foi peça fundamental do Lask na campanha rumo ao título.
De sua estreia, até a semifinal do campeonato, segundo o Sofascore, Alemão teve 89,6% de acertos em passes e o total de 57 recuperações de bola; uma média de 14 por partida.
“É uma sensação muito boa. É meu primeiro título na minha carreira profissional, espero que possa ser o primeiro de muitos. Um momento muito especial, estou muito feliz e grato a Deus por tudo que vem me proporcionando”, disse o jogador do Lask.
João tem contrato de empréstimo com o time austríaco. Ele, que é jogador do Portimonense, de Portugal, tem contrato com o Lask até 30 de junho de 2026, com possibilidade da equipe austríaca exercer seu direito de compra.
“Eu vim para o Lask de empréstimo, mas consegui fazer a maioria dos jogos. Estou conseguindo jogar, conseguindo minutar, agora, também, se tornar campeão. Está sendo uma experiência muito boa e as expectativas são muito boas”, explicou Alemão.
Classificação para a Europa League e chances de disputar a Champions League
Com a conquista da Copa da Áustria, o Lask está classificado para a Europa League; um dos campeonatos de destaque no cenário europeu.
Apesar da classificação para o campeonato, o time que João Tornich integra ainda tem chances de se classificar para a Champions League. Isso porque o Lask lidera a Bundesliga Austríaca, que é o campeonato nacional da Áustria, e pode classificar até dois clubes para o principal campeonato europeu.
Confirmando a liderança na Bundesliga Austríaca e se sagrando campeão, a vaga na Champions League é garantida.
“Faltam três jogos, temos muitas chances. Temos que acreditar que é possível também. Vencer esse campeonato é difícil, tem grandes times na disputa mas, para Deus, tudo é possível”, completou Alemão.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.