João Victor Tornich, o “Alemão”, francano de 23 anos, foi campeão da Copa da Áustria, junto ao Lask, clube que atua pela primeira divisão da Bundesliga Austríaca.

Titular absoluto desde a segunda rodada do campeonato, o zagueiro natural de Franca, que usa a camisa 43, foi peça fundamental do Lask na campanha rumo ao título.

De sua estreia, até a semifinal do campeonato, segundo o Sofascore, Alemão teve 89,6% de acertos em passes e o total de 57 recuperações de bola; uma média de 14 por partida.