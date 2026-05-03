Um acidente de trânsito deixou uma motociclista ferida na noite deste domingo, 3, na Vila Nova, em Franca. A batida envolveu um carro e uma moto que seguiam pelo mesmo sentido da via.

Os veículos trafegavam pela rua José Diniz Moreira quando o motorista de um Fiat Siena preto, que estava à frente, iniciou uma conversão à esquerda para acessar a rua São Sebastião. Nesse momento, a motociclista, em uma Honda Titan, de cor prata, que vinha logo atrás, atingiu a lateral do carro e caiu no asfalto.

Após o acidente, houve divergência nas versões. A motociclista afirmou que o condutor não teria sinalizado a manobra. Já o motorista garantiu que utilizou a seta com antecedência para indicar a conversão.