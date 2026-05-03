Um acidente de trânsito deixou uma motociclista ferida na noite deste domingo, 3, na Vila Nova, em Franca. A batida envolveu um carro e uma moto que seguiam pelo mesmo sentido da via.
Os veículos trafegavam pela rua José Diniz Moreira quando o motorista de um Fiat Siena preto, que estava à frente, iniciou uma conversão à esquerda para acessar a rua São Sebastião. Nesse momento, a motociclista, em uma Honda Titan, de cor prata, que vinha logo atrás, atingiu a lateral do carro e caiu no asfalto.
Após o acidente, houve divergência nas versões. A motociclista afirmou que o condutor não teria sinalizado a manobra. Já o motorista garantiu que utilizou a seta com antecedência para indicar a conversão.
Câmeras de segurança mostram o motorista do carro dando sinal antes de entrar.
A vítima apresentava ferimentos e precisou de atendimento médico. Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada e realizou o socorro, encaminhando a mulher para uma unidade de saúde.
Ainda segundo os policiais que atenderam à ocorrência, a motociclista apresentava sinais de possível embriaguez, o que deverá ser apurado, e não tinha CNH (Carteira Nacional de Habilitação).
O motorista permaneceu no local, prestou socorro à vítima e colaborou com as autoridades. Um boletim de ocorrência foi registrado e as circunstâncias do acidente serão investigadas.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.