02 de maio de 2026
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LUTO

Veja o obituário deste sábado em Franca

Por | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução/Prefeitura de Franca
Túmulos do cemitério Santo Agostinho, em Franca
Túmulos do cemitério Santo Agostinho, em Franca

Veja o obituário deste sábado, 2, em Franca:

Nome: Maria Aparecida Marques Molina

  • Idade: Não informada
  • Funerária: Francana
  • Velório: Igreja São Judas Tadeu, em Franca
  • Sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
  • Horário previsto: Às 13h

Nome: Paulo Aparecido Bulgareli

  • Idade: Não informada
  • Funerária: Francana
  • Velório: São Vicente, sala 10
  • Sepultamento: Cemitério Municipal de Guará (SP)
  • Horário previsto: Às 15h30

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