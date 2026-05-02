Veja o obituário deste sábado, 2, em Franca:
Nome: Maria Aparecida Marques Molina
- Idade: Não informada
- Funerária: Francana
- Velório: Igreja São Judas Tadeu, em Franca
- Sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
- Horário previsto: Às 13h
Nome: Paulo Aparecido Bulgareli
- Idade: Não informada
- Funerária: Francana
- Velório: São Vicente, sala 10
- Sepultamento: Cemitério Municipal de Guará (SP)
- Horário previsto: Às 15h30
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