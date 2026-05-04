Os artistas francanos Peluk e banda vêm ganhando destaque na cena musical após conquistar o primeiro lugar na categoria Música do tradicional Festival Águas de Março. A premiação reforça o crescimento do cantor, compositor e performer, que tem chamado atenção por sua proposta artística que revisita a música preta brasileira com uma abordagem contemporânea.

Nesse domingo, 3, o artista falou sobre a importância do reconhecimento e a emoção de representar Franca. “É muito gratificante pra mim poder estar levando muita arte e cultura pra diferentes locais da minha cidade, e futuramente, será para o mundo!”

O Festival Águas de Março é considerado um dos eventos culturais mais relevantes do município, reunindo artistas de diversas áreas e funcionando como uma importante vitrine para novos talentos. Ao longo dos anos, o festival tem papel fundamental na valorização da produção artística local e no fortalecimento da cena cultural de Franca.