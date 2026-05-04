Os artistas francanos Peluk e banda vêm ganhando destaque na cena musical após conquistar o primeiro lugar na categoria Música do tradicional Festival Águas de Março. A premiação reforça o crescimento do cantor, compositor e performer, que tem chamado atenção por sua proposta artística que revisita a música preta brasileira com uma abordagem contemporânea.
Nesse domingo, 3, o artista falou sobre a importância do reconhecimento e a emoção de representar Franca. “É muito gratificante pra mim poder estar levando muita arte e cultura pra diferentes locais da minha cidade, e futuramente, será para o mundo!”
O Festival Águas de Março é considerado um dos eventos culturais mais relevantes do município, reunindo artistas de diversas áreas e funcionando como uma importante vitrine para novos talentos. Ao longo dos anos, o festival tem papel fundamental na valorização da produção artística local e no fortalecimento da cena cultural de Franca.
Natural da cidade, Peluk desenvolve um trabalho que busca conectar diferentes gerações por meio da música. Sua pesquisa artística transita entre gêneros como MPB, R&B e soul, criando uma sonoridade que mistura tradição e contemporaneidade.
A vitória no festival marca um momento importante em sua trajetória, evidenciando não apenas sua qualidade musical, mas também sua presença de palco e capacidade de se conectar com o público. Suas apresentações se destacam pela expressividade e sensibilidade, proporcionando experiências que vão além do show convencional e se aproximam de uma proposta estética e sensorial.
Além do reconhecimento no festival, o artista também vem ampliando sua atuação em outros espaços culturais. Um dos exemplos é sua participação na Feira Afro, realizada na cidade de Passos, em Minas Gerais, evento que valoriza a cultura e a arte negra.
Ao revisitar obras consagradas e incorporar elementos atuais, Peluk contribui para despertar o interesse pela música brasileira, especialmente entre o público jovem. Sua proposta artística amplia os limites da música popular, dialogando com novas linguagens e reafirmando a força da identidade sonora brasileira.
Com uma trajetória em ascensão, o artista segue conquistando espaço e consolidando seu nome como uma das promessas da nova geração da música.
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