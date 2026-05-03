Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na noite deste domingo, 3, na Avenida Orlando Dompieri, nas proximidades de uma adega, em Franca.
A ocorrência foi registrada por equipes da Polícia Militar durante patrulhamento de rotina, após denúncia feita por um pedestre que passava pelo local.
Segundo o relato, dois indivíduos estavam em frente ao estabelecimento, supostamente armados, intimidando frequentadores e possivelmente envolvidos com a venda de entorpecentes.
Diante da denúncia, os policiais se deslocaram até o endereço. Ao notarem a chegada das viaturas, os suspeitos tentaram fugir em direção ao Pronto-socorro Infantil “Dr. Magid Bachur Filho”.
Um dos suspeitos foi acompanhado pelos policiais e abordado após descartar um objeto durante a fuga. Na revista pessoal, os militares encontraram porções de cocaína e um aparelho celular. Próximo ao local da abordagem, também foi localizado um simulacro de arma de fogo.
O homem foi identificado como P.H.L.S. Ao todo, foram apreendidas 33 porções de cocaína, além do simulacro e do celular.
A ação contou com a atuação do cabo D. Lopes e dos soldados Thiago Souza, Chinocca e Wesley Ferreira, com apoio de outras equipes da Polícia Militar.
Após a prisão, o suspeito foi encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca, onde permaneceu à disposição da Justiça. O caso foi registrado como tráfico de drogas, conforme o artigo 33 da Lei de Drogas.
A Polícia Militar informou que segue intensificando o patrulhamento na região com o objetivo de combater o tráfico e aumentar a segurança da população.
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