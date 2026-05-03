Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na noite deste domingo, 3, na Avenida Orlando Dompieri, nas proximidades de uma adega, em Franca.

A ocorrência foi registrada por equipes da Polícia Militar durante patrulhamento de rotina, após denúncia feita por um pedestre que passava pelo local.

Segundo o relato, dois indivíduos estavam em frente ao estabelecimento, supostamente armados, intimidando frequentadores e possivelmente envolvidos com a venda de entorpecentes.