Franca está prestes a transformar sua relação com as chuvas de verão e com as enchentes nas marginais dos córregos que cortam a cidade.

A Prefeitura de Franca deu início ao maior programa de drenagem urbana da história recente do município, com investimento de R$ 40 milhões viabilizado por meio de convênio firmado com o Governo Federal.

As obras atingem exatamente os pontos mais críticos e, ao longo dos próximos meses, vão transformar a infraestrutura de escoamento em três regiões historicamente vulneráveis.

Três frentes, uma estratégia

As intervenções se concentram no córrego dos Bagres, na altura da avenida Antônio Barbosa Filho; no córrego do Cubatão, ao longo da avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso, nas proximidades do Viaduto Dona Quita; e no córrego Engenho Queimado, na região do Jardim Palmeiras.

Embora organizadas em três licitações independentes, as obras foram planejadas para avançar de forma simultânea. Essa estratégia acelera o cronograma geral e distribui os impactos no trânsito ao longo do tempo, evitando sobrecargas em uma única região.

Os trabalhos nos córregos dos Bagres e Engenho Queimado têm início nesta semana. A intervenção no córrego do Cubatão está prevista para a segunda etapa.

O que já mudou no trânsito?

As primeiras alterações viárias começaram pela região do córrego dos Bagres, nas imediações da avenida Antônio Barbosa Filho. Motoristas que circulam pelo Jardim Consolação e bairros vizinhos já encontram um novo cenário.

A rua Couto Magalhães passou a operar em sentido único entre a avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso e a rua Uruguai. Os cruzamentos com as ruas Bolívia e Cuba terão semáforos para organizar o fluxo. No Jardim Francano, a rua Célio Cerqueira também passou a ter mão única, assim como as ruas Araxá, com o sentido invertido para garantir acesso à rodovia, e Caieiras.

Rotas de desvio foram definidas para redistribuir o fluxo e estão detalhadas nos mapas operacionais disponibilizados pela Prefeitura.

O programa inclui ainda intervenções no córrego Engenho Queimado, na região do Jardim Palmeiras. As mudanças viárias nessas áreas serão divulgadas à medida que as obras avançarem.

O que vai melhorar nos próximos anos?

As obras vão além de reparos superficiais. O núcleo das intervenções está no alargamento e no aprofundamento das calhas dos três córregos onde os canais por onde a água escoa.

Canais mais largos e mais profundos comportam um volume maior de água em menos tempo, reduzindo o risco de transbordamento. Em paralelo, as estruturas de contenção das margens são reforçadas, protegendo as áreas urbanizadas ao redor e garantindo maior durabilidade às obras.

Os mapas com os desvios e as atualizações sobre o andamento das intervenções estão disponíveis nos canais oficiais da Prefeitura de Franca.