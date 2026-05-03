A semana começou com tempo firme e deve seguir sem mudanças em Franca. De acordo com o Climatempo, não há previsão de chuva na primeira quinzena do mês de maio, com predomínio de sol e variação de nuvens ao longo dos dias.

Os termômetros oscilam entre 15ºC e 27ºC neste domingo, 3, sem previsão de chuva. O dia será marcado por “sol com muitas nuvens à tarde”. À noite, o céu fica ainda com muita nebulosidade, mas não chove. A umidade atinge 82% no período da manhã e cai até 44% durante a tarde.

Nesta segunda-feira, 4, o tempo permanece estável, com mínima de 17 °C e máxima de 27 °C. Na terça-feira, 5, o cenário se repete, com temperaturas nas mesmas faixas e ausência de precipitações.