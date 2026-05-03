A semana começou com tempo firme e deve seguir sem mudanças em Franca. De acordo com o Climatempo, não há previsão de chuva na primeira quinzena do mês de maio, com predomínio de sol e variação de nuvens ao longo dos dias.
Os termômetros oscilam entre 15ºC e 27ºC neste domingo, 3, sem previsão de chuva. O dia será marcado por “sol com muitas nuvens à tarde”. À noite, o céu fica ainda com muita nebulosidade, mas não chove. A umidade atinge 82% no período da manhã e cai até 44% durante a tarde.
Nesta segunda-feira, 4, o tempo permanece estável, com mínima de 17 °C e máxima de 27 °C. Na terça-feira, 5, o cenário se repete, com temperaturas nas mesmas faixas e ausência de precipitações.
A quarta-feira, 6, mantém o padrão, com leve queda na mínima, que chega a 16 °C, e máxima de 27 °C. Na quinta-feira, 7, o calor ganha um pouco mais de força, com máxima de 28 °C e mínima também de 16 °C.
Já na sexta-feira, 8, o dia segue com sol entre nuvens, mínima de 17 °C e máxima de 28 °C, ainda sem previsão de chuva.
O período reflete condições típicas do outono no interior paulista, com manhãs mais frescas, tardes agradáveis e umidade do ar mais baixa, especialmente durante a tarde.
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