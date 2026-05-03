03 de maio de 2026
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PREVISÃO DO TEMPO

Sem chuva na primeira quinzena, semana será de sol em Franca

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Leonardo de Oliveira/GCN
Céu visto das imediações do trecho urbano da rodovia Cândido Portinari, em Franca, na manhã deste domingo
Céu visto das imediações do trecho urbano da rodovia Cândido Portinari, em Franca, na manhã deste domingo

A semana começou com tempo firme e deve seguir sem mudanças em Franca. De acordo com o Climatempo, não há previsão de chuva na primeira quinzena do mês de maio, com predomínio de sol e variação de nuvens ao longo dos dias.

Os termômetros oscilam entre 15ºC e 27ºC neste domingo, 3, sem previsão de chuva. O dia será marcado por “sol com muitas nuvens à tarde”. À noite, o céu fica ainda com muita nebulosidade, mas não chove. A umidade atinge 82% no período da manhã e cai até 44% durante a tarde.

Nesta segunda-feira, 4, o tempo permanece estável, com mínima de 17 °C e máxima de 27 °C. Na terça-feira, 5, o cenário se repete, com temperaturas nas mesmas faixas e ausência de precipitações.

A quarta-feira, 6, mantém o padrão, com leve queda na mínima, que chega a 16 °C, e máxima de 27 °C. Na quinta-feira, 7, o calor ganha um pouco mais de força, com máxima de 28 °C e mínima também de 16 °C.

Já na sexta-feira, 8, o dia segue com sol entre nuvens, mínima de 17 °C e máxima de 28 °C, ainda sem previsão de chuva.

O período reflete condições típicas do outono no interior paulista, com manhãs mais frescas, tardes agradáveis e umidade do ar mais baixa, especialmente durante a tarde.

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