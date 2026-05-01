OSCs (Organizações da Sociedade Civil) de Franca anunciaram a abertura de processos seletivos para contratação de profissionais nas áreas de assistência social e educação infantil. As oportunidades contemplam diferentes funções e níveis de escolaridade, com inscrições abertas neste início de maio.
A Casa São Camilo de Léllis, entidade sem fins lucrativos que atua na área de assistência social, abriu duas vagas. A primeira é para cuidador, com escala de trabalho 12x36 e exigência de ensino médio completo. Experiência com idosos será considerada um diferencial. A segunda oportunidade é para assistente social, com carga horária de 30 horas semanais e necessidade de registro ativo no Cress (Conselho Regional de Serviço Social).
Os interessados devem entregar o currículo presencialmente na sede da instituição, localizada na rua José Franchini, 2.661, no Jardim São Luiz II, até o dia 8 de maio, das 8h às 17h. O processo seletivo será dividido em análise de currículos e entrevistas. Os contratados atuarão sob regime CLT (Consolidação das Leis do Trabalho).
Na área da educação infantil, o CCI Fonte de Paz “Francine Danielle Rosa Chagas” também publicou edital para contratação de uma educadora de berçário II. A vaga exige licenciatura em Pedagogia e oferece salário de R$ 2.803,40, além de vale-alimentação de R$ 250, convênio médico, seguro de vida e refeição no local.
Os currículos podem ser entregues presencialmente na unidade, na rua Eunice Carmem G. Rodrigues, 2.625, no Jardim Palestina, ou enviados por e-mail. O prazo de inscrição vai até o início de maio. A carga horária é de 8h48 diárias, sob regime CLT, e o resultado será informado por telefone aos candidatos selecionados.
Já a Instituição Espírita Joanna de Ângelis – Unidade II abriu processo seletivo para o cargo de educador infantil. A função exige licenciatura em Pedagogia ou formação em magistério com habilitação em educação infantil. O salário é de R$ 3.100, com benefícios como vale-alimentação, convênio médico, seguro de vida e vale-transporte.
As inscrições devem ser feitas exclusivamente por e-mail até o dia 5 de maio. A seleção inclui análise de currículos e entrevistas, com divulgação do resultado no site da instituição. Os candidatos precisam atender a requisitos legais, como idade mínima de 18 anos, regularidade eleitoral e ausência de antecedentes criminais.
Os processos seletivos não seguem o modelo de concursos públicos, mas, segundo os editais, respeitam princípios como impessoalidade, igualdade e transparência.
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