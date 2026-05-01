OSCs (Organizações da Sociedade Civil) de Franca anunciaram a abertura de processos seletivos para contratação de profissionais nas áreas de assistência social e educação infantil. As oportunidades contemplam diferentes funções e níveis de escolaridade, com inscrições abertas neste início de maio.

A Casa São Camilo de Léllis, entidade sem fins lucrativos que atua na área de assistência social, abriu duas vagas. A primeira é para cuidador, com escala de trabalho 12x36 e exigência de ensino médio completo. Experiência com idosos será considerada um diferencial. A segunda oportunidade é para assistente social, com carga horária de 30 horas semanais e necessidade de registro ativo no Cress (Conselho Regional de Serviço Social).

Os interessados devem entregar o currículo presencialmente na sede da instituição, localizada na rua José Franchini, 2.661, no Jardim São Luiz II, até o dia 8 de maio, das 8h às 17h. O processo seletivo será dividido em análise de currículos e entrevistas. Os contratados atuarão sob regime CLT (Consolidação das Leis do Trabalho).