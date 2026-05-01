01 de maio de 2026
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LUTO

Veja o obituário desta sexta-feira em Franca

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 4 min
Sampi/Franca
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Reprodução
Túmulos em cemitério de Franca
Túmulos em cemitério de Franca

Veja o obituário desta sexta-feira, 1°, em Franca:

Nome: Laura Manochio Alves                                                                                                                Idade: 83 anos                                                                                                                                        Local do velório: São Vicente, sala 10                                                                                                  Horário: das 9h às 14h                                                                                                                      Funerária: Francana                                                                                                                                Local do sepultamento: Cemitério da Saudade                                                                                Horário previsto do sepultamento: 14h

Nome: Maria Gorete de Lima Santos                                                                                                    Idade: 67 anos                                                                                                                                            Local do velório: Santo Agostinho, sala 1                                                                                                  Horário: das 7h às 13h                                                                                                                  Funerária: Francana                                                                                                                                Local do sepultamento: Cemitério da Saudade                                                                                Horário previsto do sepultamento: 14h

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