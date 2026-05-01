Veja o obituário desta sexta-feira, 1°, em Franca:

Nome: Laura Manochio Alves Idade: 83 anos Local do velório: São Vicente, sala 10 Horário: das 9h às 14h Funerária: Francana Local do sepultamento: Cemitério da Saudade Horário previsto do sepultamento: 14h

Nome: Maria Gorete de Lima Santos Idade: 67 anos Local do velório: Santo Agostinho, sala 1 Horário: das 7h às 13h Funerária: Francana Local do sepultamento: Cemitério da Saudade Horário previsto do sepultamento: 14h