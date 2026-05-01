Franca tem nesta sexta-feira, 1º de maio, bancos, comércio, repartições municipais e Poupatempo fechados para o feriado nacional do Dia do Trabalhador. O fim de semana prolongado — o expediente só volta na segunda, dia 4 — exige atenção: tributos com vencimento no feriado precisam ser pagos com antecedência para evitar multa, e quem depende de serviços públicos presenciais terá de esperar ou recorrer aos canais digitais. Urgências de saúde, coleta de lixo e PIX funcionam normalmente.

Na área da saúde, os prontos-socorros adulto e infantil e as UPAs dos jardins Aeroporto e Anita mantêm funcionamento ininterrupto. O Samu e a Guarda Civil Municipal também operam em regime de plantão. A coleta de lixo domiciliar e seletiva segue sem qualquer alteração na programação habitual.

Para quem quiser aproveitar o feriado ao ar livre, os parques Caxambu, dos Trabalhadores, o Complexo Poliesportivo e o Fernando Costa abrem das 6h às 20h na sexta-feira, no sábado e no domingo, das 6h às 21h no sábado. O Jardim Zoobotânico funciona das 7h30 às 17h no feriado.

Bancos fechados e atenção com vencimentos