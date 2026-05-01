Franca tem nesta sexta-feira, 1º de maio, bancos, comércio, repartições municipais e Poupatempo fechados para o feriado nacional do Dia do Trabalhador. O fim de semana prolongado — o expediente só volta na segunda, dia 4 — exige atenção: tributos com vencimento no feriado precisam ser pagos com antecedência para evitar multa, e quem depende de serviços públicos presenciais terá de esperar ou recorrer aos canais digitais. Urgências de saúde, coleta de lixo e PIX funcionam normalmente.
Na área da saúde, os prontos-socorros adulto e infantil e as UPAs dos jardins Aeroporto e Anita mantêm funcionamento ininterrupto. O Samu e a Guarda Civil Municipal também operam em regime de plantão. A coleta de lixo domiciliar e seletiva segue sem qualquer alteração na programação habitual.
Para quem quiser aproveitar o feriado ao ar livre, os parques Caxambu, dos Trabalhadores, o Complexo Poliesportivo e o Fernando Costa abrem das 6h às 20h na sexta-feira, no sábado e no domingo, das 6h às 21h no sábado. O Jardim Zoobotânico funciona das 7h30 às 17h no feriado.
Bancos fechados e atenção com vencimentos
As agências bancárias não abrem para atendimento presencial no dia 1º de maio. Compensações financeiras, incluindo transferências por TED, também ficam suspensas. O PIX, no entanto, opera normalmente — 24 horas por dia, todos os dias, incluindo feriados.
Boletos de cobrança e contas de consumo — como água, energia e telefone — com vencimento marcado para o feriado podem ser pagos sem acréscimo no próximo dia útil. É importante lembrar que o sábado não é considerado dia útil para fins de liquidação financeira, o que, na prática, significa que o prazo se estende até a segunda-feira, 4 de maio, nas localidades sem feriado ou ponto facultativo.
A exceção fica por conta de tributos e impostos. Quando o vencimento cai em data sem compensação bancária, o pagamento deve ser antecipado — caso contrário, incidem juros e multa.
Comércio e Poupatempo suspendem atendimento
O comércio de Franca estará fechado nesta sexta-feira, seguindo o calendário do feriado nacional. Os postos do Poupatempo em todo o estado de São Paulo também não funcionam no dia 1º. O atendimento presencial é retomado no sábado, dia 2, mas exige agendamento prévio, gratuito e obrigatório.
Durante o feriado, os canais digitais do programa permanecem ativos. Pelo portal, aplicativo e WhatsApp, cerca de 3,5 mil serviços estão acessíveis on-line — entre eles consulta de informações, solicitação de documentos e acompanhamento de serviços públicos. O estado conta hoje com 244 postos presenciais e 900 totens de autoatendimento distribuídos por todas as regiões.
Os canais de acesso ao Poupatempo são: portal www.poupatempo.sp.gov.br, aplicativo Poupatempo SP.GOV.BR, WhatsApp (11) 95220-2974 e totens de autoatendimento.
Origem do feriado
O Dia do Trabalho, comemorado em 1º de maio desde o final do século XIX em memória dos Mártires de Chicago — trabalhadores mortos durante uma greve em 1886 nos Estados Unidos —, no Brasil, o Dia do Trabalho ou Dia do Trabalhador foi instituído no governo de Artur Bernardes, na década de 1920. A data mobiliza sindicatos e movimentos sociais em todo o território, com atos e manifestações que marcam a agenda política e sindical do calendário brasileiro. O retorno ao expediente na segunda-feira, 4 de maio, restabelece a rotina completa dos serviços públicos e privados na cidade.
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