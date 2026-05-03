No mês de abril, nossa querida e talentosa artista plástica Goret Chagas, que pinta com a boca e os pés, esteve em Londres, Inglaterra, para a Assembleia Geral e as comemorações dos 70 anos da fundação da Associação dos Pintores com a Boca e os Pés. A associação reproduz os trabalhos de seus artistas em forma de cartões, calendários e outros produtos, que são comercializados em mais de 75 países.

Durante sua visita, Goret participou de uma exposição coletiva, onde apresentou uma de suas telas. Ela aproveitou a oportunidade para confraternizar com artistas de vários países e, na exposição, teve a chance de pintar ao lado do artista polonês Stanis?aw Kmiecik. Sua viagem contou com a companhia especial da irmã Selma Chagas, e com certeza elas viveram momentos incríveis que ficarão para sempre na memória e no coração.

Kenya

Ela é uma excelente profissional, cuidando dos cabelos de uma clientela seleta e exigente. Kenya Alexsandra une sua experiência às tendências mundiais, sempre com simpatia. Especialista em colorimetria e cortes, ela realça a beleza natural de cada pessoa que passa pela sua cadeira, devolvendo a autoestima a muitas. Kenya é a hair designer do Espaço Ferraro e a responsável pelo meu loiro e pelos penteados que uso em gravações e eventos. Sou fã do seu trabalho!

Kenya comemorou seu aniversário no dia 2 de maio, e deixo aqui meu abraço cheio de carinho e gratidão.

Em Primeira Pessoa