Celebração
No mês de abril, nossa querida e talentosa artista plástica Goret Chagas, que pinta com a boca e os pés, esteve em Londres, Inglaterra, para a Assembleia Geral e as comemorações dos 70 anos da fundação da Associação dos Pintores com a Boca e os Pés. A associação reproduz os trabalhos de seus artistas em forma de cartões, calendários e outros produtos, que são comercializados em mais de 75 países.
Inesquecível
Durante sua visita, Goret participou de uma exposição coletiva, onde apresentou uma de suas telas. Ela aproveitou a oportunidade para confraternizar com artistas de vários países e, na exposição, teve a chance de pintar ao lado do artista polonês Stanis?aw Kmiecik. Sua viagem contou com a companhia especial da irmã Selma Chagas, e com certeza elas viveram momentos incríveis que ficarão para sempre na memória e no coração.
Kenya
Ela é uma excelente profissional, cuidando dos cabelos de uma clientela seleta e exigente. Kenya Alexsandra une sua experiência às tendências mundiais, sempre com simpatia. Especialista em colorimetria e cortes, ela realça a beleza natural de cada pessoa que passa pela sua cadeira, devolvendo a autoestima a muitas. Kenya é a hair designer do Espaço Ferraro e a responsável pelo meu loiro e pelos penteados que uso em gravações e eventos. Sou fã do seu trabalho!
Kenya comemorou seu aniversário no dia 2 de maio, e deixo aqui meu abraço cheio de carinho e gratidão.
Em Primeira Pessoa
Nos dias 15 e 16 de maio, acontece o 1º Congresso Sensus Vitae - “Em Primeira Pessoa: Vidas, Experiências e Produção de Conhecimento”. O evento é uma realização do Sensus Vitae - Instituto de Terapia Ocupacional, muito bem dirigido por Marília Mello, Mariana Lucas Granero e Taisa Junqueira, em comemoração aos 10 anos do instituto, e é um convite à toda a sociedade.
Não basta incluir
Se essa pergunta que inquieta: “Quando incluir não é o suficiente, o que ainda falta?”, esse evento é para você. O congresso será realizado na Unifran e as inscrições já estão abertas. É bom correr, pois as vagas são limitadas. Para saber mais sobre a programação, informações gerais e inscrições, acesse o Instagram do congresso: @congressosv.
Queridas
Mãe e filha, empresárias de sucesso, sempre juntas. Elas dirigem o Posto Itamaraty em Aramina. Sabah Chahoud García e sua filha Andrea participaram de uma linda campanha para o Dia das Mães, de uma famosa marca de bolsas. Este ano, elas têm um motivo ainda mais especial: Andrea se prepara para o nascimento do seu segundo filho, uma menininha. O irmão Rafa está todo feliz, assim como toda a família. Aproveito para desejar a ambas um feliz Dia das Mães!
GAP
O diagnóstico da Doença de Parkinson apresenta desafios que vão além do consultório médico. Reconhecendo que informação e acolhimento são essenciais para enfrentar a patologia, o GAP Franca (Grupo de Apoio ao Parkinson) se destaca na comunidade ao oferecer suporte integral e gratuito a pacientes, familiares e cuidadores. Fundado pela advogada Lígia de Almeida Prado, o grupo tem como objetivo preencher a lacuna entre o diagnóstico clínico e a convivência com a doença, desestigmatizá-la, promover a qualidade de vida e disseminar conhecimento de forma acessível. Na foto Lígia com o marido, o médico Walter Antônio de Oliveira Filho.
Reabilitação
O projeto oferece suporte multidisciplinar ao paciente, estimulando a vida social e utilizando música e dança como poderosas ferramentas de reabilitação por meio da arte. Um destaque é o Coral GAP, regido pelo talentoso maestro Nazir Bittar. Cuidadores e acompanhantes recebem atenção especial, pois é fundamental cuidar de quem cuida. As reuniões ocorrem toda segunda-feira, às 18h, na Faculdade de Direito de Franca e são abertas a pacientes, familiares e interessados no tema. Empresas e pessoas físicas são incentivadas a apoiar este projeto tão importante. Para mais informações, entre em contato pelo telefone (16) 99227-3791 ou pelo Instagram: @gap.franca.
Luz
Quem comemorou nova idade no dia 30 de abril foi a querida Luz Silva. Ela é mentora em saúde íntima, emocional e relacional para mulheres, levando leveza e alegria por onde passa. Além de atuar em diversos setores, sempre se dedica ao máximo e trabalha para o bem do próximo. Luz merece todo o carinho que, tenho certeza, recebeu no dia de seu aniversário. Desejo toda a felicidade a ela.
Turismo
De 7 a 9 de maio, acontece a Feira de Turismo Regional Franca - Fetur, que tem como objetivo promover experiências, visibilidade e relacionamento, integrando municípios e empresas relacionadas ao tema, visando o desenvolvimento do turismo regional. O evento ocorrerá no Franca Shopping, o que possibilita que um maior número de pessoas tenha acesso à Fetur. A realização é da Kaboko Produções e o evento acontecerá sempre das 10h às 22h. A idealizadora do projeto e presidente do COMTUR, Tânia Maria está na maior expectativa para o evento e muito feliz em poder fortalecer a identidade regional dos expositores. Será imperdível!
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