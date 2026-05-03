Mensagem de Abertura
“Nunca se esqueça que um bom exemplo ainda é o melhor sermão.” (Arthur Miranda)
Aniversários
Quem entra numa nova idade neste 3 de maio é o empresário Antônio Humberto Coelho, nutricionista Neucí Moreno e Rosa Mônica Maníglia Duarte... Amanhã, 4, Augusto Celso Vanini, Marcão Junqueira, Marcos Parra, maestro Enrico Nery e dona Maria Helena Arantes... Na terça, 5, Edson Soares e seu filho Ítalo Soares, Tayla Hidalgo, Elias de Oliveira Mota e o Viltinho Fernandes... Na quarta, 6, Lindomar Silvério, arquiteto Matheus Rodrigues e o casal Joaquim Mota Neto e Cidinha (31 anos de união)... Na quinta, 7, dona Ana Maria Minervino Balieiro, Wellington Finardi, Lucas Tasso Verzola e Marquinho Tasso... Na sexta-feira, 8, Francisco Sérgio Nalini e Edmar Naves... E no próximo sábado, 9, Rafael Meira Maníglia, Márcia Castelo Branco, Frei Alcimar Fiorese, Marcelo Fradim e Jânio Trajano... Abraço a todos.
Família Arantes em Curaçau
Em tempo de nova idade esta semana, dona Maria Helena Arantes, presidente do Conselho do Grupo Arantes, que inclui a ChokDoce, decidiu com o marido Edson comemorar em grande estilo em Curaçau, a bela ilha ao sul do mar do Caribe, levando desta vez seus netos mais velhos, com esposas ou namoradas. Parabéns pela escolha e pela data, com nosso abraço a todos.
Feliz idade para o Marcos Parra
Vamos antecipando nosso abraço ao querido amigo de longa data e bem-sucedido empresário Marcos Parra, que amanhã festeja novo ciclo de vida. Ele é o líder da Parra Imobiliária há 28 anos, agora também com a empresa Remax, no Mercado Imobiliário, com negócios em mais de cem países. Abraço ao Marcos, sua esposa, arquiteta Vanessa Ribeiro Camillo, e filha.
Dicas Práticas
Para recuperar o queijo que ficou muito duro, é só deixá-lo de molho no leite de um dia para o outro. Oura dica: para tirar o excesso do sal do bacalhau, ferva-o com uma colher de sobremesa de farinha de trigo, que a farinha absorverá todo o sal. E mais uma: para tirar o cheiro e a cor escura de carnes, é só deixar de molho no suco de limão antes de preparar.
Pai e filho com nova idade
Pai e filho mudam juntos de idade, porém com boa diferença na contagem. Falo do meu querido colega e parceiro Edson Soares, destaque no apoio à produção de meus programas na Difusora, e seu filho, o estudante Ítalo Soares. Residem em Jeriquara, mas viajam a Franca todos os dias para o trabalho. Eles merecem tudo de bom. Vai daqui meu abraço a eles.
Mercado de Veículos
Festejando esta semana mais um ano de vida e de muito trabalho, o amigo e conhecido comerciante de veículos, Marcos Antônio Soares Ferreira, ou Markinho Automóveis, que dedica sua vida há anos nesse comércio automobilístico, além de voluntário atuante junto ao Santuário Santo Antônio, ao lado de sua esposa, dona Maria Aparecida Soares Ferreira. Parabéns e um abraço ao casal.
Parabéns, doutor!
Vai daqui também nosso abraço ao médico endocrinologista pediátrico, Dr. Marcelo Pinho Bittar, pelo aniversário na última quinta-feira. Doutor Marcelo é casado com a igualmente médica pediátrica Patrícia Helena Koch. Abraço ao casal e parabéns.
É só alegria
Desde ontem, realmente é só alegria para a família do ex-vereador Nirley de Souza, que já está com nova idade, e vem recebendo os cumprimentos de seus familiares e inúmeros amigos, entre eles, seu irmão, também ex-vereador e ex-prefeito, Gílson de Souza. Juntamos também nosso abraço, a esses dois amigos de muito tempo. E parabéns ao Nirley.
Co-piada
Saindo de um restaurante chique, o cliente foi abordado na rua por um camarada com capuz na cabeça e revólver na mão:
-Isso é um assalto! Passa o seu dinheiro pra cá.
E a vítima tranquila:
- Sem problema, fica tranquilo, eu sou um político muito conhecido.
E o assaltante, encostando o revólver nele:
- Tá bom... Nesse caso, passa pra cá o MEU dinheiro.
Arquivo do Tempo
Que saudade daqueles bons tempos do chacrobol e o futebol no Yara Clube. Esse foi um dos bons times da época. Em pé, da esquerda para a direita: Geron, Orlando, Wanderley, Afrânio, Valdes (eu era zagueiro) e Maxi. Agachados: Roberto Engler, Milton Raimundini, Zé Marcos, Edward, Olney e Reinaldo. Tinha craques e candidatos a jogador.. Tudo misturado kkk
Mensagem Final
“Se a dor do teu irmão não te fere por dentro, e você nem se toca, então sua enfermidade é ainda mais grave que a dele.”
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