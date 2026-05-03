Vamos antecipando nosso abraço ao querido amigo de longa data e bem-sucedido empresário Marcos Parra, que amanhã festeja novo ciclo de vida. Ele é o líder da Parra Imobiliária há 28 anos, agora também com a empresa Remax, no Mercado Imobiliário, com negócios em mais de cem países. Abraço ao Marcos, sua esposa, arquiteta Vanessa Ribeiro Camillo, e filha.

Dicas Práticas

Para recuperar o queijo que ficou muito duro, é só deixá-lo de molho no leite de um dia para o outro. Oura dica: para tirar o excesso do sal do bacalhau, ferva-o com uma colher de sobremesa de farinha de trigo, que a farinha absorverá todo o sal. E mais uma: para tirar o cheiro e a cor escura de carnes, é só deixar de molho no suco de limão antes de preparar.

Pai e filho com nova idade

Pai e filho mudam juntos de idade, porém com boa diferença na contagem. Falo do meu querido colega e parceiro Edson Soares, destaque no apoio à produção de meus programas na Difusora, e seu filho, o estudante Ítalo Soares. Residem em Jeriquara, mas viajam a Franca todos os dias para o trabalho. Eles merecem tudo de bom. Vai daqui meu abraço a eles.