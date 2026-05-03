Você acha que o Dia do Trabalho é só mais uma data bonita no calendário, cercada de discursos previsíveis, homenagens protocolares e aquela reverência automática ao “valor do trabalhador”?

Talvez seja mesmo assim para muita gente. Mas, por trás da cerimônia, existe uma verdade menos confortável e muito mais reveladora: o trabalho, historicamente, nunca foi apenas sobre realização. Antes de ser símbolo de dignidade, ele foi associado à dor, à sujeição e ao esforço imposto.

Não por acaso, a palavra “trabalho” remete ao latim tripalium, que era um instrumento de tortura romano composto por estacas de madeira (“três paus”, daí o nome) usado para imobilizar e punir, especialmente escravos. É uma associação histórica entre atividade laborativa, sofrimento e sujeição. A origem da palavra não define, sozinha, o presente. Mas ajuda a lembrar que a relação entre labor e sofrimento está longe de ser um acidente da história. Em muitos casos, ela apenas mudou de forma.