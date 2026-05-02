A frente de um carro completamente destruída, uma moto caída e bonecos cobertos por mantas térmicas compunham uma cena que chamava a atenção de quem passava pela praça Nossa Senhora da Conceição, no Centro de Franca, neste sábado, 2.

Ao se aproximarem, os moradores descobriram que os veículos haviam sido envolvidos em um acidente real, ocorrido em 2014. Na ocasião, o motorista do carro, que dirigia sob efeito de álcool, colidiu com a motocicleta ocupada por duas pessoas. As vítimas não resistiram aos ferimentos e morreram no local.

O cenário, montado com base em fatos reais, teve um único objetivo: chamar a atenção da população para os riscos no trânsito. A ação integrou uma mobilização de conscientização e marcou o início das atividades do Maio Amarelo 2026, mês dedicado à causa.