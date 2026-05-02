A frente de um carro completamente destruída, uma moto caída e bonecos cobertos por mantas térmicas compunham uma cena que chamava a atenção de quem passava pela praça Nossa Senhora da Conceição, no Centro de Franca, neste sábado, 2.
Ao se aproximarem, os moradores descobriram que os veículos haviam sido envolvidos em um acidente real, ocorrido em 2014. Na ocasião, o motorista do carro, que dirigia sob efeito de álcool, colidiu com a motocicleta ocupada por duas pessoas. As vítimas não resistiram aos ferimentos e morreram no local.
O cenário, montado com base em fatos reais, teve um único objetivo: chamar a atenção da população para os riscos no trânsito. A ação integrou uma mobilização de conscientização e marcou o início das atividades do Maio Amarelo 2026, mês dedicado à causa.
A iniciativa contou com a participação da Polícia Militar, da Guarda Civil Municipal, do Tiro de Guerra, do Corpo de Bombeiros e do Detran (Departamento Estadual de Trânsito).
‘Levar as pessoas a uma reflexão’
O major Júnior, da Polícia Militar, explicou que a iniciativa de reconstruir o cenário de um acidente buscou provocar uma reflexão imediata na população que passava pelo local. “Trouxemos um veículo que, de fato, foi o que se envolveu em um acidente em 2014. O condutor embriagado tirou a vida de duas pessoas que estavam em uma motocicleta.”
“Então, a gente trouxe isso para cá para chocar mesmo, para chamar a atenção, para levar as pessoas a uma reflexão”, completou.
Impacto para quem passava
Além da reconstrução do cenário do acidente, viaturas das corporações foram posicionadas lado a lado na praça, reforçando o impacto visual, acompanhado por faixas educativas com mensagens diretas aos motoristas e pedestres.
A principal temática abordada foi o excesso de velocidade, apontado pelas autoridades como uma das maiores causas de acidentes graves e fatais no trânsito.
Entre as mensagens expostas, uma das que mais chamavam a atenção dizia: “No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.”
Já os atiradores do Tiro de Guerra seguravam uma faixa sobre o cuidado com pedestres: “Motorista: pratique o respeito. Nunca pare ou estacione sobre a faixa de pedestres.”
Orientação direta à população
Durante toda a ação, também foram distribuídos panfletos educativos com orientações sobre direção segura, respeito às leis de trânsito e prevenção de acidentes.
“Incrivelmente necessário, porque a população de Franca precisa se atentar, pois há muitos pais de família que precisam voltar para casa para cuidar de seus filhos. Há muita gente imprudente, e não podemos ser mais complacentes com isso”, disse Vanderlei Nascimento.
O vendedor, que tem um carro de churros, também destacou que os condutores precisam de mais responsabilidade e consciência. “As pessoas saem com pressa, não pensam no que pode acontecer — até que acontece.”
Ação segue para outros pontos da cidade
De acordo com o major Júnior, os veículos expostos serão utilizados ao longo do mês em outros locais de grande circulação, ampliando o alcance da campanha. “Esse veículo vai sair daqui hoje, vai para a Unifran (Universidade de Franca), vai ficar lá até o dia 11, e, do dia 11 ao dia 17, estará no Franca Shopping, passando essa mesma mensagem.”
Além das ações de impacto visual, a campanha também aposta na educação como ferramenta de transformação, incluindo atividades voltadas às famílias.
“Faremos algumas palestras durante este mês de maio, vamos distribuir esse talãozinho de advertência mirim, com as crianças ‘multando’ os pais quando eles cometerem infrações de trânsito, para envolver a família.”
“Todo esse núcleo, junto, para tentar mudar o comportamento e reduzir esse número de mortes em Franca”, completou.
A proposta, segundo as autoridades, é promover uma mudança cultural no trânsito, incentivando atitudes mais responsáveis e conscientes no dia a dia.
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