A busca por figurinhas do álbum da Copa do Mundo já começou em Franca. Lançado na última quinta-feira, 30, o álbum já movimenta moradores, que passaram a frequentar pracinhas para completar suas coleções.

Além das tradicionais bancas de jornal, supermercados como Irmãos Patrocínio e Savegnago também comercializam os itens. As casas lotéricas da cidade integram a rede oficial de venda.

Outros estabelecimentos, como papelarias, tabacarias e até lojas de brinquedos, aderiram à iniciativa e passaram a funcionar também como pontos de troca.