A busca por figurinhas do álbum da Copa do Mundo já começou em Franca. Lançado na última quinta-feira, 30, o álbum já movimenta moradores, que passaram a frequentar pracinhas para completar suas coleções.
Além das tradicionais bancas de jornal, supermercados como Irmãos Patrocínio e Savegnago também comercializam os itens. As casas lotéricas da cidade integram a rede oficial de venda.
Outros estabelecimentos, como papelarias, tabacarias e até lojas de brinquedos, aderiram à iniciativa e passaram a funcionar também como pontos de troca.
Em espaços mais tradicionais, já é possível ver pessoas trocando figurinhas próximas às bancas. Na Banca Cultura, na rua Estevão Leão Borroul, 1.680, uma das primeiras a iniciar a venda dos pacotinhos, as trocas entre colecionadores chegam a durar horas.
“Tá sendo incrível. A expectativa, antes mesmo de começar, já era muito grande. Pessoal tá vindo bastante fazer as trocas de figurinhas, eles compram e já trocam, temos mesas aqui fora para se acomodarem”, disse o dono da Banca Cultura, Guilherme Rezende.
Guilherme relatou que os horários variam para as trocas. No feriado desta sexta-feira, 1°, o esperado era até às 15h, mas o horário se estendeu até às 18h. Com isso, o ponto de trocas passou a funcionar de segunda a domingo, das 8h às 18h.
'Expectativa muito grande'
Outro ponto tradicional para colecionadores, a Banca Alternativa - na rua Monsenhor Rosa, 1.351, em frente à praça Carlos Pacheco - cerca de 60 pessoas já se encontravam no local comprando e trocando figurinhas ao meio-dia.
“Sempre é uma expectativa muito grande, a gente fica muito ansioso. É uma festa. (…) Tem um espaço legal, a praça, onde eles conseguem se reunir e trocar uma por uma. Tem os meninos da mesa que vendem e trocam também”, contou Silvana de Paula Pereira, dona da Banca Alternativa, que atua há 24 anos na cidade.
Silvana contou que os horários são especiais para a troca das figurinhas. Durante a semana, a banca ficará aberta das 8h30 até às 20h, para possibilitar a troca até mais tarde. Já nos fins de semana e feriados, o funcionamento segue das 8h às 18h.
“Já vim outros anos, estou gostando bastante, está sendo bem divertido. Falta bastante ainda, mas vou voltar aqui, meu objetivo é completar agora”, afirmou Renan Facioli, jovem de 14 anos, que coleciona as figurinhas do álbum da Copa do Mundo de 2026.
Nas mesas de trocas, histórias também podem ser contadas. O jovem Gabriel Chaves, de 26 anos, é responsável por trocar e vender figurinhas do álbum da Copa do Mundo desde a edição de 2014. Segundo ele, o começo é um pouco lento, mas, com o decorrer da coleção, os colecionadores tendem a procurá-lo para completar seu álbum de forma mais fácil, podendo encontrá-lo na praça Carlos Pacheco, das 8h às 17h, durante os fins de semana.
“Está começando, está legal, mas para frente vai ficar melhor. […] Como muita gente está postando na internet, acaba gerando aquele desejo (por colecionar). Vai ter bastante gente trocando”, disse o comerciante.
Preços
O álbum da Copa do Mundo de 2026 está sendo comercializado pelo valor de R$ 24,90. Já os pacotes com 7 cromos estão custando R$ 7,00.
Algumas promoções estão sendo realizadas neste início de vendas, onde, comprando o combo de 12 pacotes, o álbum sai como cortesia, com o total saindo a R$ 84,00.
Outra promoção vigente envolve o McDonald’s, que tem vendido pacotes com 5 cromos a R$ 5,00. No entanto, esses pacotes não têm a possibilidade de tirar cromos brilhantes.
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