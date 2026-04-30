Uma motociclista ficou ferida na noite desta quinta-feira, 30, após um acidente no cruzamento das avenidas Major Nicácio e Hélio Palermo, nas proximidades do City Posto, em Franca.

A colisão envolveu uma moto e um carro de uma autoescola. A vítima recebeu atendimento no local e, posteriormente, foi encaminhada para a Santa Casa para a realização de exames.

Dinâmica do acidente

De acordo com informações apuradas no local e relatos de testemunhas, a motociclista descia pela Major Nicácio e havia parado no sinal de “Pare” antes de acessar a avenida Hélio Palermo, quando foi atingida na traseira por um veículo Nissan March azul, pertencente a uma autoescola da cidade. Com o impacto, ela caiu ao chão.