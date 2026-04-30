Dois moradores em situação de rua foram flagrados fazendo sexo em frente a uma loja de eletrônicos na avenida Brasil, em Franca, durante a madrugada desta quinta-feira, 30. A dupla levou um colchão até a porta do estabelecimento, onde se instalou e iniciou o ato, que foi registrado pelas câmeras de segurança do local. A Polícia Militar foi acionada e esteve no endereço por volta das 3h para retirar os envolvidos. O episódio gerou revolta entre comerciantes da região.
De acordo com o responsável pela eletrônica, a movimentação foi percebida por meio do sistema de monitoramento da loja. As imagens mostram os indivíduos chegando ao local durante a madrugada, carregando um colchão, que foi colocado na entrada do estabelecimento.
Pouco depois, conforme o registro das câmeras, os andarilhos permanecem no local e passam a realizar o ato em plena via pública, exatamente em frente à porta da loja. A situação chamou a atenção pela ousadia e pelo horário, em um momento de baixa circulação de pessoas.
Diante do flagrante, a Polícia Militar foi acionada e compareceu rapidamente ao endereço. Os agentes realizaram a abordagem e retiraram os indivíduos do local, ainda durante a madrugada. Não foram divulgadas informações sobre identificação ou eventual encaminhamento dos envolvidos.
O comerciante relatou que o principal temor é com a segurança do estabelecimento. Segundo ele, não é possível descartar a hipótese de que a permanência dessas pessoas no local tenha alguma relação com a observação da rotina da loja, o que poderia anteceder uma tentativa de furto ou invasão.
Ainda conforme o responsável, não há registros anteriores de situação semelhante identificada pelas câmeras de segurança.
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