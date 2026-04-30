Dois moradores em situação de rua foram flagrados fazendo sexo em frente a uma loja de eletrônicos na avenida Brasil, em Franca, durante a madrugada desta quinta-feira, 30. A dupla levou um colchão até a porta do estabelecimento, onde se instalou e iniciou o ato, que foi registrado pelas câmeras de segurança do local. A Polícia Militar foi acionada e esteve no endereço por volta das 3h para retirar os envolvidos. O episódio gerou revolta entre comerciantes da região.

De acordo com o responsável pela eletrônica, a movimentação foi percebida por meio do sistema de monitoramento da loja. As imagens mostram os indivíduos chegando ao local durante a madrugada, carregando um colchão, que foi colocado na entrada do estabelecimento.

Pouco depois, conforme o registro das câmeras, os andarilhos permanecem no local e passam a realizar o ato em plena via pública, exatamente em frente à porta da loja. A situação chamou a atenção pela ousadia e pelo horário, em um momento de baixa circulação de pessoas.