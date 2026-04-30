01 de maio de 2026
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INDIGNAÇÃO

Andarilhos 'fazem amor' em calçada da avenida Brasil, em Franca

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Cena entre os dois moradores em situação derua, na avenida Brasil
Cena entre os dois moradores em situação derua, na avenida Brasil

Dois moradores em situação de rua foram flagrados fazendo sexo em frente a uma loja de eletrônicos na avenida Brasil, em Franca, durante a madrugada desta quinta-feira, 30. A dupla levou um colchão até a porta do estabelecimento, onde se instalou e iniciou o ato, que foi registrado pelas câmeras de segurança do local. A Polícia Militar foi acionada e esteve no endereço por volta das 3h para retirar os envolvidos. O episódio gerou revolta entre comerciantes da região.

De acordo com o responsável pela eletrônica, a movimentação foi percebida por meio do sistema de monitoramento da loja. As imagens mostram os indivíduos chegando ao local durante a madrugada, carregando um colchão, que foi colocado na entrada do estabelecimento.

Pouco depois, conforme o registro das câmeras, os andarilhos permanecem no local e passam a realizar o ato em plena via pública, exatamente em frente à porta da loja. A situação chamou a atenção pela ousadia e pelo horário, em um momento de baixa circulação de pessoas.

Diante do flagrante, a Polícia Militar foi acionada e compareceu rapidamente ao endereço. Os agentes realizaram a abordagem e retiraram os indivíduos do local, ainda durante a madrugada. Não foram divulgadas informações sobre identificação ou eventual encaminhamento dos envolvidos.

O comerciante relatou que o principal temor é com a segurança do estabelecimento. Segundo ele, não é possível descartar a hipótese de que a permanência dessas pessoas no local tenha alguma relação com a observação da rotina da loja, o que poderia anteceder uma tentativa de furto ou invasão.

Ainda conforme o responsável, não há registros anteriores de situação semelhante identificada pelas câmeras de segurança.

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