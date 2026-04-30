Um incêndio mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros na tarde desta quinta-feira, 30, em uma chácara de eventos localizada na rua Ângelo Nalde, no bairro Belvedere Bandeirantes, em Franca.
As chamas começaram dentro do espaço onde são armazenados materiais de decoração e móveis. O fogo se espalhou rapidamente, gerando preocupação e exigindo uma resposta ágil das equipes, que atuaram com caminhão Auto Bomba (AB) para conter o incêndio.
Os próprios proprietários ajudaram no combate inicial, tentando evitar maiores prejuízos até a chegada dos bombeiros. Um cachorro que fica no local também foi retirado com segurança e colocado do lado de fora, sem ferimentos.
Após o trabalho das equipes, o incêndio foi controlado. Apesar dos danos registrados — principalmente em móveis e na estrutura do galpão —, ninguém ficou ferido e as causas exatas estão sendo investigadas.
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