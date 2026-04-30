01 de maio de 2026
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DANOS MATERIAIS

Incêndio em chácara de eventos mobiliza bombeiros em Franca

Por Laís Bachur | de Franca
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Laís Bachur/GCN
Corpo de Bombeiros contendo as chamas em chácara de eventos
Corpo de Bombeiros contendo as chamas em chácara de eventos

Um incêndio mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros na tarde desta quinta-feira, 30, em uma chácara de eventos localizada na rua Ângelo Nalde, no bairro Belvedere Bandeirantes, em Franca.

As chamas começaram dentro do espaço onde são armazenados materiais de decoração e móveis. O fogo se espalhou rapidamente, gerando preocupação e exigindo uma resposta ágil das equipes, que atuaram com caminhão Auto Bomba (AB) para conter o incêndio.

Os próprios proprietários ajudaram no combate inicial, tentando evitar maiores prejuízos até a chegada dos bombeiros. Um cachorro que fica no local também foi retirado com segurança e colocado do lado de fora, sem ferimentos.

Após o trabalho das equipes, o incêndio foi controlado. Apesar dos danos registrados — principalmente em móveis e na estrutura do galpão —, ninguém ficou ferido e as causas exatas estão sendo investigadas.

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