Um incêndio mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros na tarde desta quinta-feira, 30, em uma chácara de eventos localizada na rua Ângelo Nalde, no bairro Belvedere Bandeirantes, em Franca.

As chamas começaram dentro do espaço onde são armazenados materiais de decoração e móveis. O fogo se espalhou rapidamente, gerando preocupação e exigindo uma resposta ágil das equipes, que atuaram com caminhão Auto Bomba (AB) para conter o incêndio.

Os próprios proprietários ajudaram no combate inicial, tentando evitar maiores prejuízos até a chegada dos bombeiros. Um cachorro que fica no local também foi retirado com segurança e colocado do lado de fora, sem ferimentos.