Um idoso desaparecido há uma década foi encontrado em Franca horas após o caso ganhar repercussão na imprensa. Darci Pereira Fagundes, 76 anos, está sob os cuidados do abrigo provisório do município. A localização aconteceu logo depois que o portal GCN/Sampi publicou a história do desaparecimento, registrado oficialmente na Polícia Civil nessa quarta-feira, 29.

O boletim de ocorrência narrava uma história marcada por rupturas. O último contato concreto da família com Darci havia ocorrido há cerca de dez anos, quando uma das filhas o encontrou em uma praça da cidade, em situação precária — debilitado e com problemas de visão. Ele foi levado para a casa da família, recebeu alimentação, roupas novas e passou por atendimento médico. Cerca de uma semana depois, enquanto a irmã saía para trabalhar, ele foi embora sem avisar.

"Ele ficou cerca de uma semana com a gente. A gente cuidou de tudo, mas, quando minha irmã saiu para trabalhar, ele foi embora sem avisar", relatou a filha do idoso, Cleide Fagundes da Silva. Antes de sumir, Darci havia recebido um celular com os contatos da família e um papel com números anotados na carteira. Ainda assim, nunca mais deu notícias.