Um idoso desaparecido há uma década foi encontrado em Franca horas após o caso ganhar repercussão na imprensa. Darci Pereira Fagundes, 76 anos, está sob os cuidados do abrigo provisório do município. A localização aconteceu logo depois que o portal GCN/Sampi publicou a história do desaparecimento, registrado oficialmente na Polícia Civil nessa quarta-feira, 29.
O boletim de ocorrência narrava uma história marcada por rupturas. O último contato concreto da família com Darci havia ocorrido há cerca de dez anos, quando uma das filhas o encontrou em uma praça da cidade, em situação precária — debilitado e com problemas de visão. Ele foi levado para a casa da família, recebeu alimentação, roupas novas e passou por atendimento médico. Cerca de uma semana depois, enquanto a irmã saía para trabalhar, ele foi embora sem avisar.
"Ele ficou cerca de uma semana com a gente. A gente cuidou de tudo, mas, quando minha irmã saiu para trabalhar, ele foi embora sem avisar", relatou a filha do idoso, Cleide Fagundes da Silva. Antes de sumir, Darci havia recebido um celular com os contatos da família e um papel com números anotados na carteira. Ainda assim, nunca mais deu notícias.
O histórico de desaparecimentos era antigo. Ainda no Paraná, após o divórcio, ele havia deixado a casa sem explicação. Anos depois, reapareceu brevemente para assinar os documentos e participar do casamento de uma das filhas — e desapareceu no dia seguinte. O paradeiro só voltou a ser rastreado quando registros ligados à aposentadoria permitiram identificar que ele estava vivo. Por meio de um telefone vinculado, a família soube que ele fazia trabalhos esporádicos como cuidador de chácara em Franca, sempre com comportamento nômade.
Apesar de o desaparecimento ter se prolongado por anos, o registro formal junto à Polícia Civil foi feito apenas nesta semana, com o objetivo de ampliar as buscas e viabilizar a divulgação oficial. A estratégia surtiu efeito mais rápido do que o esperado: o idoso foi identificado ainda nessa quarta-feira, após a reportagem do GCN, e encaminhado ao Abrigo Provisório de Franca, onde recebe atendimento.
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