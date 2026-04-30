01 de maio de 2026
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Coleta de lixo passa a ser realizada à noite em quatro bairros

Por N. Fradique | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Divulgação/Prefeitura de Franca
Coletores recolhendo lixo em bairro de Franca
Coletores recolhendo lixo em bairro de Franca

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente informou, nesta quinta-feira, 30, que a coleta de lixo passará a ser realizada no período noturno em trechos dos jardins Noêmia, Simões, Parque das Esmeraldas e no Distrito Industrial, a partir da próxima quarta-feira, 6.

De acordo com a pasta, a mudança tem como objetivo otimizar a prestação do serviço nessas regiões.

No Jardim Noêmia, no trecho entre a rua Philipa Borges do Val e a avenida Chafic Facury, a coleta continua às terças, quintas-feiras e sábados, mas deixa de ser feita de manhã e passa para as 18h30.

No Distrito Industrial, Parque das Esmeraldas e Jardim Simões, o serviço, que antes ocorria pela manhã, será realizado às segundas, quartas e sextas-feiras, também a partir das 18h30.

A secretaria orienta os moradores a ficarem atentos aos novos horários e a colocarem o lixo na rua com antecedência.

O site da Sempre Franca (clique aqui) e o telefone 0800-591-6842 estão disponíveis para contato e informações.

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