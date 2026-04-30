A Secretaria Municipal de Meio Ambiente informou, nesta quinta-feira, 30, que a coleta de lixo passará a ser realizada no período noturno em trechos dos jardins Noêmia, Simões, Parque das Esmeraldas e no Distrito Industrial, a partir da próxima quarta-feira, 6.

De acordo com a pasta, a mudança tem como objetivo otimizar a prestação do serviço nessas regiões.

No Jardim Noêmia, no trecho entre a rua Philipa Borges do Val e a avenida Chafic Facury, a coleta continua às terças, quintas-feiras e sábados, mas deixa de ser feita de manhã e passa para as 18h30.