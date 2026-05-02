Um carro ficou completamente destruído após um incêndio na noite dessa sexta-feira, 1º, em Sales Oliveira, a 61 km de Franca. O caso aconteceu por volta das 20h, na avenida Mogiana, e mobilizou equipes de emergência do município e da região.
O fogo teria começado de forma repentina, chamando a atenção de moradores próximos. O veículo foi tomado pelo incêndio em poucos minutos, gerando uma grande coluna de fumaça visível à distância.
O Corpo de Bombeiros de Orlândia foi acionado e se deslocou até o local para atender à ocorrência. Para auxiliar no combate ao fogo, um caminhão-pipa da Prefeitura de Sales Oliveira também deu apoio à operação, contribuindo para que as chamas fossem controladas e para evitar maiores danos.
Apesar da gravidade da situação, duas pessoas que estavam no interior do carro conseguiram sair a tempo, antes que o incêndio se intensificasse. Ninguém ficou ferido.
A Polícia Militar também esteve presente para registrar a ocorrência e organizar o trânsito nas imediações, já que a situação chamou a atenção de curiosos e exigiu atenção redobrada dos motoristas que passavam pela via.
As causas do incêndio ainda são desconhecidas e deverão ser investigadas.
Não está descartada a possibilidade de falha mecânica ou elétrica, mas somente uma análise mais detalhada poderá apontar o que provocou o fogo.
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