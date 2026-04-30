A jovem Anna Júlia de Freitas Teixeira, de 19 anos, segue internada em estado grave na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da Santa Casa de Franca, após grave acidente na rodovia Engenheiro Ronan Rocha, na quarta-feira, 29. O pai dela Gustavo Patrick Teixeira, 39, morreu na batida, e seu sepultamento será nesta quinta-feira, 30.
De acordo com a Santa Casa, Anna Júlia permanece sob cuidados intensivos, sem previsão de alta médica. Em nota, o hospital informou: “Paciente internada em UTI, recebendo tratamento e acompanhamento de equipes médica e de enfermagem.”
O corpo do pai da jovem será sepultado nesta quinta, às 16h, em Franca.
O acidente aconteceu no km 27 da rodovia, nas proximidades do Keop's Motel, mas na pista contrária, no sentido Franca a Patrocínio Paulista. Pai e filha estavam em uma Honda Biz vermelha e haviam saído de uma chácara onde moravam, em um dos canis de resgate da vereadora Lindsay Cardoso (PP), quando Gustavo levava a filha para o trabalho, em um varejão.
Segundo as informações, ele seguia sentido Patrocínio Paulista para realizar o retorno em direção a Franca, quando a moto foi atingida. Com o impacto, Gustavo morreu ainda no local.
Anna Júlia foi socorrida em estado grave por uma equipe do Samu e encaminhada à Santa Casa, onde permanece internada na UTI.
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Paulo 10 horas atrásAtingida por quem?