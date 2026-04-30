De acordo com a Santa Casa, Anna Júlia permanece sob cuidados intensivos, sem previsão de alta médica. Em nota, o hospital informou: “Paciente internada em UTI, recebendo tratamento e acompanhamento de equipes médica e de enfermagem.”

A jovem Anna Júlia de Freitas Teixeira, de 19 anos, segue internada em estado grave na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da Santa Casa de Franca , após grave acidente na rodovia Engenheiro Ronan Rocha, na quarta-feira, 29. O pai dela Gustavo Patrick Teixeira, 39, morreu na batida, e seu sepultamento será nesta quinta-feira, 30.

O acidente aconteceu no km 27 da rodovia, nas proximidades do Keop's Motel, mas na pista contrária, no sentido Franca a Patrocínio Paulista. Pai e filha estavam em uma Honda Biz vermelha e haviam saído de uma chácara onde moravam, em um dos canis de resgate da vereadora Lindsay Cardoso (PP), quando Gustavo levava a filha para o trabalho, em um varejão.

Segundo as informações, ele seguia sentido Patrocínio Paulista para realizar o retorno em direção a Franca, quando a moto foi atingida. Com o impacto, Gustavo morreu ainda no local.

Anna Júlia foi socorrida em estado grave por uma equipe do Samu e encaminhada à Santa Casa, onde permanece internada na UTI.