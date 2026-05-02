Porque ainda era abril, mês de aniversário do saudoso intelectual francano Alfredo Palermo, patrono da cadeira 18 que ocupo, estive na AFL no dia 24 a fim de falar um pouco a respeito de sua vida e da obra literária que nos legou, caracterizada pela pluralidade de gêneros.

A propósito, considero essencial para a memória das letras francanas o resgate de biografias e bibliografias de todos os patronos, iniciativa dos últimos presidentes da instituição que já rendeu momentos expressivos. José Lourenço Alves discorreu no final do ano passado sobre o poeta e ficcionista Antônio Constantino, que o inspirou na construção de seu belo romance Casa sobre pedra; Tânia Mara narrou recentemente detalhes interessantes da vida da autora de Quarto de Despejo, Carolina Maria de Jesus, escritora que teve rápida passagem por Franca no seu trânsito de Minas para a capital paulista; Eric Nascimento trouxe à baila no mês de março Franc da Pauliceia, autor que está na gênese da literatura francana e é pouco conhecido entre nós.

Esse olhar em retrospectiva me parece necessário e responde a uma demanda genuína da própria Academia. Vivemos numa cultura onde memórias não são relevantes e elementos que deveriam ser preservados são rapidamente tragados pela voragem do tempo, sejam eles uma simples careta que adornava fonte de água potável na rua General Osório; uma construção imponente e representativa de época como o Hotel Francano, no coração da cidade; uma casa dos anos 40 na rua do Comércio, das mais antigas vias de Franca, onde viveu por mais de meio século o francano que também defendia a preservação da memória nos moldes como ela ainda se dá em lugares onde a civilização avançou mais. Com esse último fato em mente, ou seja, a casa demolida para ceder lugar a estacionamento, procurei superar a melancolia e mostrar na última quarta-feira, aos confrades e confreiras que me honraram com suas presenças, dados relevantes do seu antigo morador, Alfredo Palermo- professor, advogado, historiador, político, humanista, escritor que fixou nas páginas que escreveu, nas palestras que proferiu, nas aulas que ministrou, na presença assertiva em fatos decisivos da cidade, retratos de uma Franca que viu crescer e de um povo que o inspirou.