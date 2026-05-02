A Guarda Civil Municipal de Orlândia recuperou, na madrugada dessa sexta-feira, 1º, uma motocicleta que havia sido furtada na cidade. A ação ocorreu por volta das 5h e resultou na prisão do suspeito.

De acordo com informações da corporação, a equipe foi acionada logo após o registro do furto e iniciou buscas pela região na tentativa de localizar o veículo e o responsável pelo crime.

Durante o acompanhamento, o indivíduo que conduzia a motocicleta perdeu o controle, caiu e foi detido pelos agentes.