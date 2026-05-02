Um carro foi parar dentro do Largo Ophelia Borges Silva Alves, na região central de Batatais, na noite dessa sexta-feira, 1º, feriado do Dia do Trabalhador. Dois jovens estavam no carro e não se feriram.
O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 20h30 para atender à ocorrência de veículo submerso.
Ao chegarem ao local, os bombeiros encontraram o Citroën C3, de cor preta, parcialmente afundado. Dois jovens, ambos de 18 anos, já estavam fora do veículo e não apresentavam ferimentos.
O motorista não forneceu muitos detalhes sobre a causa da perda de controle da direção.
Apesar do susto, os dois ocupantes não se feriram. Eles recusaram atendimento médico e informaram que apenas os dois estavam no carro no momento do incidente.
A ocorrência segue em andamento e está sob responsabilidade da GCM (Guarda Civil Municipal), que apura as circunstâncias do caso.
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