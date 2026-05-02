Um carro foi parar dentro do Largo Ophelia Borges Silva Alves, na região central de Batatais, na noite dessa sexta-feira, 1º, feriado do Dia do Trabalhador. Dois jovens estavam no carro e não se feriram.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 20h30 para atender à ocorrência de veículo submerso.

Ao chegarem ao local, os bombeiros encontraram o Citroën C3, de cor preta, parcialmente afundado. Dois jovens, ambos de 18 anos, já estavam fora do veículo e não apresentavam ferimentos.