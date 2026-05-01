A bola rolou no campo do Clube dos Servidores durante o feriado do Dia do Trabalhador, nesta sexta-feira, 1º, em Franca. O Amigos F.C. conquistou o título do Torneio Entre Secretarias “Reinaldo dos Reis Morais”.
A competição presta homenagem ao guarda civil municipal, que morreu em 18 de junho de 2025, vítima de câncer de pele. Familiares de Reinaldo estiveram presentes, acompanharam as partidas e participaram da cerimônia de premiação.
O torneio reuniu servidores públicos de Franca, vereadores, funcionários da Câmara e pessoas próximas.
Os jogos
Dentro das quatro linhas, os jogos foram equilibrados e decididos, alguns deles, por diferenças mínimas no placar. No confronto entre secretarias, a Saúde venceu o Meio Ambiente por 2 a 0. Já a Infraestrutura foi superada pela Câmara Municipal por 1 a 0.
No terceiro duelo, o Amigos F.C. empatou com o RX em 1 a 1 no tempo normal e garantiu a classificação ao vencer a disputa por pênaltis.
A equipe do Paço Municipal, que entrou direto na semifinal, venceu a Saúde por 1 a 0 e garantiu vaga na decisão. Na outra semifinal, foi registrado o maior placar do torneio: o Amigos F.C. ganhou a Câmara Municipal por 3 a 0.
O time do Legislativo contou com a participação dos vereadores Carlinho Petrópolis (PL), Daniel Bassi (PSD), Kaká (Republicanos), Leandro Patriota (PL), Marcelo Tidy (MDB) e Walker Bombeiro da Libras (PL).
O vereador Marco Garcia (PP), que “comandou” a equipe da Câmara do lado de fora, brincou que o adversário era bem superior. “O segundo time, que foi da guarda municipal e do Samu, bem entrosados os meninos. Tomamos uma sapecada”.
Na grande decisão, Amigos venceu o Paço Municipal nos pênaltis e se sagrou campeão.
Momento de descontração
Mas, claro, resultado à parte, o principal foi o momento de descontração e confraternização entre todos. “Espero que o ano que vem tenha essa confraternização entre os servidores. Isso foi muito bom. Foi uma experiência diferente”, disse Marco.
Outro que aprovou a iniciativa foi o assessor legislativo, Kadu Domene, que também entrou em campo representando a Câmara. “Eu já participei no ano passado (…) a gente não tinha conseguido passar, mas esse ano a gente conseguiu ganhar pelo menos uma. Foi bem legal. É bem divertido poder jogar entre amigos lá”.
“Eu acho legal, acho importante trazer esse tipo de campeonato, principalmente para o pessoal ali se conhecer melhor”, finalizou.
Confira os times abaixo:
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