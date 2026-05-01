02 de maio de 2026
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CONFRATERNIZAÇÃO

Amigos F.C. é campeão de torneio, e Câmara leva ‘sapecada’

Por Giovanna Attili | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Sampi/Franca
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Divulgação
Jogadores do Amigos F.C. com o troféu de campeão do torneio
Jogadores do Amigos F.C. com o troféu de campeão do torneio

A bola rolou no campo do Clube dos Servidores durante o feriado do Dia do Trabalhador, nesta sexta-feira, 1º, em Franca. O Amigos F.C. conquistou o título do Torneio Entre Secretarias “Reinaldo dos Reis Morais”.

A competição presta homenagem ao guarda civil municipal, que morreu em 18 de junho de 2025, vítima de câncer de pele. Familiares de Reinaldo estiveram presentes, acompanharam as partidas e participaram da cerimônia de premiação.

O torneio reuniu servidores públicos de Franca, vereadores, funcionários da Câmara e pessoas próximas.

Os jogos

Dentro das quatro linhas, os jogos foram equilibrados e decididos, alguns deles, por diferenças mínimas no placar. No confronto entre secretarias, a Saúde venceu o Meio Ambiente por 2 a 0. Já a Infraestrutura foi superada pela Câmara Municipal por 1 a 0.

No terceiro duelo, o Amigos F.C. empatou com o RX em 1 a 1 no tempo normal e garantiu a classificação ao vencer a disputa por pênaltis.

A equipe do Paço Municipal, que entrou direto na semifinal, venceu a Saúde por 1 a 0 e garantiu vaga na decisão. Na outra semifinal, foi registrado o maior placar do torneio: o Amigos F.C. ganhou a Câmara Municipal por 3 a 0.

O time do Legislativo contou com a participação dos vereadores Carlinho Petrópolis (PL), Daniel Bassi (PSD), Kaká (Republicanos), Leandro Patriota (PL), Marcelo Tidy (MDB) e Walker Bombeiro da Libras (PL).

O vereador Marco Garcia (PP), que “comandou” a equipe da Câmara do lado de fora, brincou que o adversário era bem superior. “O segundo time, que foi da guarda municipal e do Samu, bem entrosados os meninos. Tomamos uma sapecada”.

Na grande decisão, Amigos venceu o Paço Municipal nos pênaltis e se sagrou campeão.

Momento de descontração

Mas, claro, resultado à parte, o principal foi o momento de descontração e confraternização entre todos. “Espero que o ano que vem tenha essa confraternização entre os servidores. Isso foi muito bom. Foi uma experiência diferente”, disse Marco.

Outro que aprovou a iniciativa foi o assessor legislativo, Kadu Domene, que também entrou em campo representando a Câmara. “Eu já participei no ano passado (…) a gente não tinha conseguido passar, mas esse ano a gente conseguiu ganhar pelo menos uma. Foi bem legal. É bem divertido poder jogar entre amigos lá”.

“Eu acho legal, acho importante trazer esse tipo de campeonato, principalmente para o pessoal ali se conhecer melhor”, finalizou.

Confira os times abaixo:

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  • Secretaria do Meio Ambiente
    Secretaria do Meio Ambiente
  • Secretaria da Saúde
    Secretaria da Saúde
  • Câmara Municipal
    Câmara Municipal
  • Secretaria da Infraestrutura
    Secretaria da Infraestrutura
  • Amigos F.C.
    Amigos F.C.
  • RX
    RX
  • Paço Municipal
    Paço Municipal

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