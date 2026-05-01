A bola rolou no campo do Clube dos Servidores durante o feriado do Dia do Trabalhador, nesta sexta-feira, 1º, em Franca. O Amigos F.C. conquistou o título do Torneio Entre Secretarias “Reinaldo dos Reis Morais”.

A competição presta homenagem ao guarda civil municipal, que morreu em 18 de junho de 2025, vítima de câncer de pele. Familiares de Reinaldo estiveram presentes, acompanharam as partidas e participaram da cerimônia de premiação.

O torneio reuniu servidores públicos de Franca, vereadores, funcionários da Câmara e pessoas próximas.

Os jogos