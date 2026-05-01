Após a repercussão do caso envolvendo o vereador Leandro Patriota (PL), o Coren-SP (Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo) enviou uma equipe a Franca, nesta sexta-feira, 1º, para ouvir profissionais da saúde e apurar denúncias.

O vereador é acusado por profissionais de saúde de causar tumulto, desrespeitar e xingar funcionários e tentar acessar uma área restrita do Pronto-socorro Municipal "Álvaro Azzuz", em Franca, no último dia 25 de abril.

Segundo a coordenação da unidade, o episódio ocorreu durante um suposta tentativa de visita a uma paciente internada e comprometeu o atendimento por cerca de três horas.