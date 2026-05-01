Precisa tirar o título ou resolver alguma pendência eleitoral? Calma, ainda dá tempo. Os cartórios eleitorais, incluindo o de Franca, atendem em regime de plantão neste feriado prolongado. As portas estarão abertas nesta sexta-feira, 1º, sábado, 2, e domingo, 3, das 9h às 15h, por ordem de chegada.
A medida segue orientação da Justiça Eleitoral em todo o estado de São Paulo, diante da proximidade do prazo final para ajustes no cadastro eleitoral.
De acordo com o TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo), o atendimento presencial é necessário apenas para quem vai tirar o título pela primeira vez ou para quem precisa atualizar dados e ainda não tem biometria cadastrada. Eleitores com biometria podem realizar os serviços pela internet, por meio da plataforma de autoatendimento.
Antes de ir até o cartório, a orientação é verificar a situação do título e da biometria on-line, evitando filas e deslocamentos desnecessários.
Prazo final
O prazo para emitir, transferir ou regularizar o título termina na próxima quarta-feira, 6. Após essa data, o cadastro eleitoral será fechado para organização do pleito, cujo primeiro turno está marcado para 4 de outubro.
Na segunda, 4, terça-feira, 5, e quarta-feira, 6, o cartório eleitoral também terá atendimento em horário ampliado, das 9h às 17h.
Documentos
Para tirar o primeiro título, é necessário apresentar documento oficial com foto e comprovante de residência recente. Homens que completam 19 anos em 2026 também devem levar o certificado de quitação militar.
Os serviços são gratuitos. Multas podem ser aplicadas apenas em casos de ausência não justificada nas eleições, e a consulta pode ser feita pela internet.
Jovens eleitores
Jovens a partir de 15 anos podem solicitar o título. Para votar em 2026, no entanto, é preciso ter completado 16 anos até 4 de outubro, data do primeiro turno.
O voto é obrigatório para pessoas entre 18 e 70 anos e facultativo para jovens de 16 e 17 anos, maiores de 70 e analfabetos.
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