Precisa tirar o título ou resolver alguma pendência eleitoral? Calma, ainda dá tempo. Os cartórios eleitorais, incluindo o de Franca, atendem em regime de plantão neste feriado prolongado. As portas estarão abertas nesta sexta-feira, 1º, sábado, 2, e domingo, 3, das 9h às 15h, por ordem de chegada.

A medida segue orientação da Justiça Eleitoral em todo o estado de São Paulo, diante da proximidade do prazo final para ajustes no cadastro eleitoral.

De acordo com o TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo), o atendimento presencial é necessário apenas para quem vai tirar o título pela primeira vez ou para quem precisa atualizar dados e ainda não tem biometria cadastrada. Eleitores com biometria podem realizar os serviços pela internet, por meio da plataforma de autoatendimento.