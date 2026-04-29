A vítima do grave acidente na manhã desta quarta-feira, 29, no km 27 da rodovia Ronan Rocha, entre Franca e Patrocínio Paulista, Gustavo Patrick Teixeira, de 39 anos, conhecido como “Motocão”, trabalhava em um dos canis de resgate de animais da vereadora Lindsay Cardoso (PP), localizado próximo ao local do acidente. A filha dele, de 19 anos, que estava na garupa da moto, foi socorrida em estado grave e segue internada.

A batida aconteceu quando Gustavo levava a filha, que mora com ele, para o trabalho, no varejão OBA, após sair do canil onde ambos estavam momentos antes.

De acordo com informações, a moto Honda Biz vermelha, em que pai e filha estavam foi atingida na traseira por um Fiat Uno branco. Com o impacto, os dois foram arremessados. Gustavo morreu ainda no local, enquanto a jovem foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhada à Santa Casa, onde permanece entubada, com traumatismo craniano.