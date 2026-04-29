A vítima do grave acidente na manhã desta quarta-feira, 29, no km 27 da rodovia Ronan Rocha, entre Franca e Patrocínio Paulista, Gustavo Patrick Teixeira, de 39 anos, conhecido como “Motocão”, trabalhava em um dos canis de resgate de animais da vereadora Lindsay Cardoso (PP), localizado próximo ao local do acidente. A filha dele, de 19 anos, que estava na garupa da moto, foi socorrida em estado grave e segue internada.
A batida aconteceu quando Gustavo levava a filha, que mora com ele, para o trabalho, no varejão OBA, após sair do canil onde ambos estavam momentos antes.
De acordo com informações, a moto Honda Biz vermelha, em que pai e filha estavam foi atingida na traseira por um Fiat Uno branco. Com o impacto, os dois foram arremessados. Gustavo morreu ainda no local, enquanto a jovem foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhada à Santa Casa, onde permanece entubada, com traumatismo craniano.
A condutora do carro afirmou que seguia pela rodovia, no sentido Patrocínio Paulista, quando a motocicleta saiu do acostamento e entou repentinamente na pista. Segundo ela, não houve tempo para frear, e a colisão foi inevitável.
O corpo de Gustavo ficou caído sobre a rodovia distante dos veículos. A moto em que ele estava ficou presa ao Uno e foi arrastada por cerca de 30 metros.
No carro, estavam a motorista e dois filhos: uma criança de 7 anos, que sofreu a quebra de um dente, e um bebê de quase 2 anos, que não se feriu. A mãe e a criança tiveram apenas ferimentos considerados leves.
Gustavo trabalhava como mototáxi de pets, realizando o transporte de animais para clínicas veterinárias. Ele também morava em uma chácara onde funcionava um dos canis de resgate da vereadora.
Lindsay, bastante abalada, contou que estava com Gustavo minutos antes do acidente. “Ele era meu amigo há mais de 15 anos. A gente estava aqui juntos, brincando, limpando (o canil) para os cachorros minutos antes", disse emocionada.
“Ele era meu amigo, morava aqui no meu canil, me ajudava com os cachorros. Nós estávamos aqui limpando o lugar, os bichos. Aí ele foi levar a filha para trabalhar no OBA, e eu continuei aqui. De repente, escutei os cachorros gritando. O pessoal da piscina aqui de cima desceu correndo e gritando: ‘Lindsay, Lindsay, o Gustavo… o Gustavo sofreu um acidente'."
Ela ainda contou que correu até o local e viu seu amigo e a filha dele. Segundo ela, o acidente aconteceu a poucos metros do canil. "Foi um pouquinho à frente do meu canil, uns 10 metros. Disseram que o carro arrastou a moto por uns 30 metros. Quando eu cheguei lá, ele estava no meio da pista e ela também estava lá. Levaram-na para a Santa Casa em estado grave. É triste demais."
Ainda emocionada, ela relembrou os últimos momentos com o amigo. "Aí, que tristeza! A gente estava aqui brincando. Na hora que ele saiu, eu ainda brinquei com ele e falei: 'Você traz uma Coca para mim?'."
O acidente ocorreu nas proximidades do Keop’s Motel, no sentido oposto da via.
As causas do acidente serão investigadas.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.