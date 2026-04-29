A Caixa Econômica Federal realiza em maio um novo leilão com 1.175 imóveis em todo o país, incluindo unidades em Franca e cidades da região, com descontos que podem chegar a 40%. Os lances devem ser enviados até as 10h nos dias 11, 15, 18 e 22 de maio, conforme os editais. O processo ocorre de forma on-line, com cadastro prévio nas plataformas indicadas pelo banco.

Na região de Franca, há opções de apartamentos com valores iniciais abaixo de R$ 200 mil, o que amplia o acesso tanto para quem busca moradia quanto para investidores. Um dos destaques é um apartamento no bairro Chácara Espraiado, na avenida São Vicente, com 113,27 m² de área total e duas vagas de garagem, avaliado em R$ 172 mil.

Outra oportunidade na cidade é um apartamento no Jardim João Liporoni, com 73,45 m² de área total e uma vaga de garagem, avaliado em R$ 175,7 mil. Ambos os imóveis fazem parte do pacote ofertado no leilão e seguem as regras específicas de cada edital. (Clique aqui para acessar)

Novos imóveis em Franca no edital de 18 de maio