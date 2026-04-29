A Caixa Econômica Federal realiza em maio um novo leilão com 1.175 imóveis em todo o país, incluindo unidades em Franca e cidades da região, com descontos que podem chegar a 40%. Os lances devem ser enviados até as 10h nos dias 11, 15, 18 e 22 de maio, conforme os editais. O processo ocorre de forma on-line, com cadastro prévio nas plataformas indicadas pelo banco.
Na região de Franca, há opções de apartamentos com valores iniciais abaixo de R$ 200 mil, o que amplia o acesso tanto para quem busca moradia quanto para investidores. Um dos destaques é um apartamento no bairro Chácara Espraiado, na avenida São Vicente, com 113,27 m² de área total e duas vagas de garagem, avaliado em R$ 172 mil.
Outra oportunidade na cidade é um apartamento no Jardim João Liporoni, com 73,45 m² de área total e uma vaga de garagem, avaliado em R$ 175,7 mil. Ambos os imóveis fazem parte do pacote ofertado no leilão e seguem as regras específicas de cada edital. (Clique aqui para acessar)
Novos imóveis em Franca no edital de 18 de maio
Além dessas opções, o edital com disputa marcada para o dia 18 de maio inclui outros quatro imóveis em Franca, ampliando o leque de oportunidades na cidade. (Clique aqui para acessar).
Entre eles, há um apartamento no Condomínio Florenza Residencial, no bairro Chácara Espraiado, com 90,9 m² de área total e lance inicial de R$ 174,9 mil (lote 482).
Também está disponível uma casa no Residencial Vida Nova Franca II, no Jardim Nossa Senhora das Graças, com dois quartos, terreno de 112 m² e lance inicial de R$ 184,5 mil (lote 483).
Já no Residencial Palermo City, há uma casa de maior padrão, com 147,44 m² de área construída, três quartos e terreno de 209,22 m², com lance inicial de R$ 561,5 mil (lote 484).
Outro destaque é um apartamento no Parque Filadélfia, na Vila Rezende, com 103,05 m² de área total e lance inicial de R$ 152,9 mil (lote 485).
Oportunidades na região
Além de Franca, cidades próximas também aparecem na lista. Em Batatais, por exemplo, há uma casa com terreno de 200 m² e lance inicial de R$ 147 mil. Já em Ribeirão Preto, há diversas opções de apartamentos, com valores a partir de R$ 144 mil, distribuídos em diferentes bairros e condomínios.
A maior concentração de imóveis está no Sudeste, com 621 unidades — sendo 271 apenas no estado de São Paulo. Há ainda imóveis disponíveis nas regiões Nordeste (206), Centro-Oeste (157), Sul (137) e Norte (54).
Destaques nacionais
Entre os destaques nacionais, há imóveis com perfis variados: desde opções mais acessíveis, como uma unidade de R$ 46,5 mil no Piauí, até propriedades de alto padrão, com lances que chegam a R$ 2,9 milhões no Rio Grande do Sul.
Como participar?
Para participar, o interessado deve se cadastrar na plataforma Fidalgo Leilões e também no site oficial da Caixa. Após a validação dos dados e envio da documentação exigida, é possível acessar o auditório virtual e realizar os lances.
O banco reforça que não envia boletos diretamente aos participantes. O pagamento deve ser gerado exclusivamente pelo próprio cliente no site oficial, conforme previsto em edital.
Os imóveis podem ser financiados e, em alguns casos, é permitido o uso do FGTS, desde que o comprador atenda às condições estabelecidas. A orientação é que os interessados busquem análise de crédito antes de participar do leilão, para evitar problemas na conclusão da compra.
O calendário do leilão está dividido em duas etapas por edital: a primeira ocorre pelo valor de avaliação do imóvel, enquanto a segunda oferece descontos.
Calendário:
- 11 de maio: primeira praça (edital 0016/0226)
- 15 de maio: segunda praça com descontos
- 18 de maio: primeira praça (edital 0018/0226)
- 22 de maio: segunda praça com descontos
Como regra, caso haja novos lances nos segundos finais, o sistema prorroga automaticamente o encerramento por mais 30 segundos, permitindo a continuidade da disputa entre os participantes.
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