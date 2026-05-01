Um jovem de 18 anos foi preso pela Polícia Civil na manhã desta quinta-feira, 30, em Franca, suspeito de envolvimento em dois roubos a uma adega no bairro Jardim Vera Cruz — um deles com tentativa de latrocínio.
Imagens obtidas pelo portal GCN/Sampi mostram a ação violenta dos criminosos dentro do estabelecimento, incluindo o momento em que o proprietário é atingido com uma garrafada ao tentar reagir.
As imagens mostram que, por volta das 22h40 do dia 11 de março, dois criminosos chegaram à adega usando roupas escuras, moletons com capuz e um deles com uma camiseta cobrindo o rosto. O suspeito com o rosto coberto entrou primeiro, já apontando uma arma de fogo contra o proprietário, que estava atrás do caixa atendendo um cliente. Na sequência, o segundo criminoso entrou e o cliente foi embora.
Durante a ação, os dois pegaram dinheiro do caixa, garrafas de bebidas e fugiram do local.
Já no dia 23 do mesmo mês, os dois retornaram ao estabelecimento. Novamente, o proprietário estava com um cliente quando os criminosos invadiram. Um deles partiu para cima do dono, já o empurrando, enquanto o outro vai direto para trás do balcão do caixa.
O proprietário entrou em luta corporal com o agressor e, na sequência, correu até o outro criminoso que estava no caixa, também tentando contê-lo. Durante a confusão, os criminosos conseguiram pegar várias garrafas.
Ainda segundo as imagens e a investigação, neste segundo crime a situação foi ainda mais grave. Ao reagir, o proprietário foi atingido por uma garrafa de uísque lançada por um dos autores. O objeto se estilhaçou e atingiu a região do pescoço da vítima, provocando ferimentos graves.
Após a ação, os criminosos fugiram.
A prisão desta quinta-feira foi realizada pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais), após mandado expedido pela Justiça com base em um trabalho investigativo detalhado, que incluiu análise de imagens de câmeras de segurança e diligências de campo.
Durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, os policiais localizaram, na residência dos investigados, roupas e calçados utilizados nos crimes, que foram reconhecidos por meio das imagens.
O jovem de 18 anos foi preso e encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.
O segundo suspeito, que também já foi identificado, não foi localizado e é considerado foragido. As buscas continuam.
Os investigados deverão responder por roubo majorado pelo uso de arma de fogo e concurso de pessoas, além de tentativa de latrocínio.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.