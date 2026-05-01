Um jovem de 18 anos foi preso pela Polícia Civil na manhã desta quinta-feira, 30, em Franca, suspeito de envolvimento em dois roubos a uma adega no bairro Jardim Vera Cruz — um deles com tentativa de latrocínio.

Imagens obtidas pelo portal GCN/Sampi mostram a ação violenta dos criminosos dentro do estabelecimento, incluindo o momento em que o proprietário é atingido com uma garrafada ao tentar reagir.

As imagens mostram que, por volta das 22h40 do dia 11 de março, dois criminosos chegaram à adega usando roupas escuras, moletons com capuz e um deles com uma camiseta cobrindo o rosto. O suspeito com o rosto coberto entrou primeiro, já apontando uma arma de fogo contra o proprietário, que estava atrás do caixa atendendo um cliente. Na sequência, o segundo criminoso entrou e o cliente foi embora.