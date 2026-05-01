Cinco dias após um acidente de trânsito, o motorista Leonardo de Souza Santos, de 24 anos, ainda enfrenta os prejuízos causados pela batida e a indignação pela fuga do responsável. O caso aconteceu na noite de domingo, 26, no Parque Vicente Leporace, na região Norte de Franca.
Segundo o modelo, ele trafegava com seu carro, um Volkswagen Gol G4, branco, pelo cruzamento da avenida Abrahão Brickmann com a rua Clóvis Vieira de Andrade quando foi surpreendido por um Volkswagen Santana azul, que teria avançado o sinal vermelho.
“Ele passou no sinal vermelho, com isso eu bati meu carro no dele e ele fugiu. Eu estou indignado”, relatou.
De acordo com o motorista, o Santana seguia pela avenida e, mesmo com o sinal fechado, continuou no sentido Centro. Leonardo afirma que, ao abrir o sinal para ele, avançou normalmente e não percebeu a aproximação do outro veículo, momento em que atingiu a lateral do carro.
Com o impacto, a parte frontal do veículo de Leonardo ficou danificada.
Ainda conforme o relato, ele conseguiu anotar a placa do Santana, que termina em 1445.
Um boletim de ocorrência foi registrado, mas até o momento o motorista do Santana azul não foi identificado e também não procurou a vítima para arcar com os prejuízos.
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