Cinco dias após um acidente de trânsito, o motorista Leonardo de Souza Santos, de 24 anos, ainda enfrenta os prejuízos causados pela batida e a indignação pela fuga do responsável. O caso aconteceu na noite de domingo, 26, no Parque Vicente Leporace, na região Norte de Franca.

Segundo o modelo, ele trafegava com seu carro, um Volkswagen Gol G4, branco, pelo cruzamento da avenida Abrahão Brickmann com a rua Clóvis Vieira de Andrade quando foi surpreendido por um Volkswagen Santana azul, que teria avançado o sinal vermelho.

“Ele passou no sinal vermelho, com isso eu bati meu carro no dele e ele fugiu. Eu estou indignado”, relatou.