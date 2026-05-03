O tempo de espera para atendimento na Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) tem gerado reclamações entre os clientes. Na última quarta-feira, 29, usuários relataram espera de até cinco horas na unidade da companhia, localizada na avenida Dr. Flávio Rocha, em Franca.

Jefferson Cruz, de 40 anos, foi um dos clientes que procuraram a unidade de atendimento da Sabesp para resolver um problema relacionado ao hidrômetro de sua residência. Em vídeo gravado no local, ele contou que chegou por volta das 9h30 e só conseguiu concluir o atendimento às 14h10 — quase cinco horas depois.

“Eles têm todo o direito de sair para almoçar, mas e quem espera? Tem direito de almoçar? Porque eu fiquei sem almoço. Fiquei lá das 9h30 até as 14h, estou almoçando agora (14h31). E o meu trabalho, como é que fica? Eu trabalho também, entende?”, desabafou o homem.