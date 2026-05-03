O tempo de espera para atendimento na Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) tem gerado reclamações entre os clientes. Na última quarta-feira, 29, usuários relataram espera de até cinco horas na unidade da companhia, localizada na avenida Dr. Flávio Rocha, em Franca.
Jefferson Cruz, de 40 anos, foi um dos clientes que procuraram a unidade de atendimento da Sabesp para resolver um problema relacionado ao hidrômetro de sua residência. Em vídeo gravado no local, ele contou que chegou por volta das 9h30 e só conseguiu concluir o atendimento às 14h10 — quase cinco horas depois.
“Eles têm todo o direito de sair para almoçar, mas e quem espera? Tem direito de almoçar? Porque eu fiquei sem almoço. Fiquei lá das 9h30 até as 14h, estou almoçando agora (14h31). E o meu trabalho, como é que fica? Eu trabalho também, entende?”, desabafou o homem.
Jefferson também citou que os atendimentos da Sabesp estariam priorizando pessoas com baixa renda, o que estaria atrasando o atendimento do restante do público.
O que diz a Sabesp?
A Sabesp lamentou o ocorrido, pediu desculpas pelo transtorno e informou que investe continuamente para prestar o melhor atendimento aos clientes.
Segundo a companhia, o tempo médio de atendimento presencial é de 10 minutos, com espera média de 21 minutos, e filas prolongadas não são comuns.
Sobre a unidade da avenida Dr. Flávio Rocha, em Franca, afirmou que o caso foi pontual e que, na data citada, a agência operava com equipe reduzida, o que elevou o tempo de espera.
A companhia também registrou alta recente na procura por atendimento presencial e destacou que está reforçando o quadro de atendentes, ampliando o call center e incentivando o uso de canais digitais, além de manter atendimento no Poupatempo.
“O atendimento preferencial a idosos, pessoas com deficiência, gestantes, lactantes e pessoas com crianças de colo é garantido, conforme a lei. Para reduzir filas, a Sabesp está reforçando o quadro de atendentes, ampliando o call center e incentivando os canais digitais, disponíveis 24h”, finalizou a nota.
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