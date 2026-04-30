O Grupo Santa Casa de Franca anunciou nesta quinta-feira, 30, a abertura de 28 novos leitos destinados ao SUS (Sistema Único de Saúde), ampliando sua capacidade assistencial de 346 para 374 leitos. A expansão ocorre após a reestruturação interna das unidades e conta com apoio do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Tabela SUS Paulista.
A ampliação, segundo a instituição, foi viabilizada a partir de um planejamento iniciado durante a pandemia do coronavírus em 2020, quando a instituição abriu uma nova ala de UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) voltada ao atendimento de pacientes com a doença. Parte dessa estrutura foi incorporada ao SUS.
Com recursos próprios, o grupo construiu um novo espaço para unificar todos os leitos de UTI Adulto em um único local. Com a transferência desses leitos, foi liberada uma área no Hospital do Coração, que agora passa a abrigar os novos leitos clínicos e cirúrgicos.
Segundo a instituição, a medida deve impactar diretamente a rede pública de saúde, contribuindo para a redução de filas, melhoria na regulação de vagas e aumento da capacidade de atendimento hospitalar. O reforço é considerado estratégico diante da crescente demanda por serviços de média e alta complexidade.
A Santa Casa de Franca atende aproximadamente 700 mil habitantes em 22 municípios e mantém atuação integrada com o DRS-VIII (Departamento Regional de Saúde), consolidando-se como referência regional em atendimentos de maior complexidade. A parceria com o governo estadual é apontada como fundamental para garantir eficiência e qualidade na oferta de serviços à população.
O hospital também acumula certificações e reconhecimentos nacionais e internacionais, como o selo Angels Awards (Diamond), voltado ao atendimento de AVC (Acidente Vascular Cerebral), a acreditação ONA 3 – Acreditado com Excelência, o título de Hospital Amigo da Criança e a qualificação como Hospital de Ensino. Os selos atestam padrões elevados de qualidade, segurança do paciente e melhoria contínua nos processos assistenciais.
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