O Grupo Santa Casa de Franca anunciou nesta quinta-feira, 30, a abertura de 28 novos leitos destinados ao SUS (Sistema Único de Saúde), ampliando sua capacidade assistencial de 346 para 374 leitos. A expansão ocorre após a reestruturação interna das unidades e conta com apoio do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Tabela SUS Paulista.

A ampliação, segundo a instituição, foi viabilizada a partir de um planejamento iniciado durante a pandemia do coronavírus em 2020, quando a instituição abriu uma nova ala de UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) voltada ao atendimento de pacientes com a doença. Parte dessa estrutura foi incorporada ao SUS.

Com recursos próprios, o grupo construiu um novo espaço para unificar todos os leitos de UTI Adulto em um único local. Com a transferência desses leitos, foi liberada uma área no Hospital do Coração, que agora passa a abrigar os novos leitos clínicos e cirúrgicos.