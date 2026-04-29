Um grave acidente na rodovia Ronan Rocha, entre Franca e Patrocínio Paulista, na manhã desta quarta-feira, 29, resultou na morte de um motociclista de 40 anos. A vítima foi identificada como Gustavo Patrick Teixeira, que conduzia uma Honda Biz e estaria indo para o trabalho, um canil às margens da rodovia. O local do acidente é em frente ao Keop's Motel, mas no sentido oposto.

De acordo com as primeiras informações, um Fiat Uno bateu na traseira da moto, que ficou presa no carro. O homem foi arremessado para o alto. O corpo ficou há metros de onde os veículos pararam.

Na Biz estavam o condutor, que morreu no local, e uma filha de 19 anos, que foi socorrida. O Uno era conduzido por uma mulher que estava com dois filhos, sendo um bebê. A jovem foi socorrida pela Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). E no carro, ninguém se feriu.