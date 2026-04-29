30 de abril de 2026
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TRAGÉDIA

Grave acidente na Ronan Rocha mata motociclista de 40 anos

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Laís Bachur/GCN
Moto de Gustavo Patrick Teixeira ficou presa na parte dianteira do carro
Moto de Gustavo Patrick Teixeira ficou presa na parte dianteira do carro

Um grave acidente na rodovia Ronan Rocha, entre Franca e Patrocínio Paulista, na manhã desta quarta-feira, 29, resultou na morte de um motociclista de 40 anos. A vítima foi identificada como Gustavo Patrick Teixeira, que conduzia uma Honda Biz e estaria indo para o trabalho, um canil às margens da rodovia. O local do acidente é em frente ao Keop's Motel, mas no sentido oposto.

De acordo com as primeiras informações, um Fiat Uno bateu na traseira da moto, que ficou presa no carro. O homem foi arremessado para o alto. O corpo ficou há metros de onde os veículos pararam.

Na Biz estavam o condutor, que morreu no local, e uma filha de 19 anos, que foi socorrida. O Uno era conduzido por uma mulher que estava com dois filhos, sendo um bebê. A jovem foi socorrida pela Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). E no carro, ninguém se feriu.

A Polícia Militar Rodoviária e as unidades de socorro estão no local.

Este texto está em atualização.

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