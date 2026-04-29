Morreu em Franca nesta quarta-feira, 29, a advogada Roberta Magrin Ravagnani, de 45 anos. Ela deixa uma filha. Roberta chegou a ser internada em decorrência de uma infecção e não resistiu.
Ela atuava como tesoureira da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) subseção de Patrocínio Paulista e também como advogada do Sindserv (Sindicato dos Servidores Municipais) de Patrocínio.
A OAB Subseção de Franca divulgou nota de pesar. A presidente da instituição, Luiza Gouvêa, também postou nas redes sociais. “Trabalhadora, guerreira, amiga, companheira, especialmente nos momentos de luta.”
Muito querida em Patrocínio Paulista, a Câmara Municipal da cidade também divulgou nota em homenagem a Roberta. “Neste momento de dor e tristeza, nos solidarizamos com familiares e amigos. Desejamos força, conforto e orações para enfrentar esta irreparável perda.”
O velório de Roberta Ravagnani ocorre no Memorial Nova Franca, nesta quarta-feira, 29, a partir das 8h. O sepultamento será às 16h, no Cemitério da Saudade, em Franca.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.