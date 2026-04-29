Morreu em Franca nesta quarta-feira, 29, a advogada Roberta Magrin Ravagnani, de 45 anos. Ela deixa uma filha. Roberta chegou a ser internada em decorrência de uma infecção e não resistiu.

Ela atuava como tesoureira da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) subseção de Patrocínio Paulista e também como advogada do Sindserv (Sindicato dos Servidores Municipais) de Patrocínio.

A OAB Subseção de Franca divulgou nota de pesar. A presidente da instituição, Luiza Gouvêa, também postou nas redes sociais. “Trabalhadora, guerreira, amiga, companheira, especialmente nos momentos de luta.”