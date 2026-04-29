30 de abril de 2026
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DENÚNCIA

Estudantes denunciam presença de larvas em merenda de escola

Por Giovanna Attili | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Sampi/Franca
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Divulgação/WhatsApp/GCN
Larva que teria sido encontrada em merenda servida em escola de Claraval, na última semana
Larva que teria sido encontrada em merenda servida em escola de Claraval, na última semana

A Escola Estadual “Iarbas Rodrigues”, em Claraval (MG), é alvo de denúncias sobre a qualidade da alimentação oferecida pela instituição ao alunos. Os relatos incluem larvas na comida, além de alimentos estragados.

Segundo os denunciantes, larvas foram encontradas no arroz servido aos estudantes e o gosto de uma linguiça de porco estaria estranho, como se estivesse estragada.

“Venho, por meio desta, formalizar uma denúncia referente à Escola Estadual Iarbas Claraval, onde estão sendo servidos alimentos em condições impróprias para consumo aos alunos. Relatos apontam que a merenda oferecida apresenta sinais de estar estragada, o que coloca em risco a saúde das crianças, podendo causar intoxicação alimentar e outros problemas graves”, disse a denúncia anônima.

Vereadores foram acionados pelos pais dos alunos da instituição de ensino. O vereador Honoroalde Carrijo (Avante) foi um dos acionados e confirmou que um grupo de vereadores realizou uma reunião com a direção da escola, onde a diretora teria dito desconhecer o ocorrido.

“Procuramos a diretora da escola, e ela nos informou que não ficou sabendo da situação da larva e que, no tocante à linguiça, na realidade, ela não estava estragada. Segundo a diretora, o gosto não agradou as crianças porque teria sido preparada cozida, e não frita, como deveria”, explicou.

O que diz a Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais?

A Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais tomou conhecimento sobre a situação e informou que nenhum aluno ou membro de comunidade escolar apresentou problemas de saúde relacionados à alimentação servida na escola relacionada.

Ainda segundo a pasta, uma vistoria foi realizada na instituição, com a presença do nutricionista da Superintendência Regional de Ensino de São Sebastião do Paraíso (MG), da qual a escola faz parte, e não foram detectados alimentos vencidos ou irregularidades relacionadas à merenda.

Apesar disso, a SRE ainda tomou medidas preventivas. “Como forma de prevenção, a SRE realizou uma capacitação com as Ajudantes de Serviços Gerais da unidade escolar, com o objetivo de melhorar a confecção da merenda e elaborar um cardápio que melhor atenda os estudantes.

Por fim, a SEE-MG reforça que "as unidades escolares da rede contam com infraestrutura adequada para o armazenamento de alimentos, além de profissionais de nutrição que acompanham desde a elaboração do cardápio até a execução dos pratos, garantindo a segurança alimentar de toda a comunidade escolar.”

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