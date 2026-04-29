A Escola Estadual “Iarbas Rodrigues”, em Claraval (MG), é alvo de denúncias sobre a qualidade da alimentação oferecida pela instituição ao alunos. Os relatos incluem larvas na comida, além de alimentos estragados.

Segundo os denunciantes, larvas foram encontradas no arroz servido aos estudantes e o gosto de uma linguiça de porco estaria estranho, como se estivesse estragada.

“Venho, por meio desta, formalizar uma denúncia referente à Escola Estadual Iarbas Claraval, onde estão sendo servidos alimentos em condições impróprias para consumo aos alunos. Relatos apontam que a merenda oferecida apresenta sinais de estar estragada, o que coloca em risco a saúde das crianças, podendo causar intoxicação alimentar e outros problemas graves”, disse a denúncia anônima.