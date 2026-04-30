Um motociclista ficou ferido na tarde desta quinta-feira, 30, após bater na lateral de um caminhão na avenida Emílio Paludeto, na Vila Real, região Sul de Franca.

Uma câmera de segurança registrou o momento do acidente. Nas imagens, o caminhoneiro saiu de um posto de combustíveis e tentou atravessar a avenida para acessar o outro lado da via.

Durante a manobra, no entanto, o motorista não conseguiu concluir o cruzamento de forma correta e ocupou parte da pista contrária, ficando em um trecho de contramão.