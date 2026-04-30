Um motociclista ficou ferido na tarde desta quinta-feira, 30, após bater na lateral de um caminhão na avenida Emílio Paludeto, na Vila Real, região Sul de Franca.
Uma câmera de segurança registrou o momento do acidente. Nas imagens, o caminhoneiro saiu de um posto de combustíveis e tentou atravessar a avenida para acessar o outro lado da via.
Durante a manobra, no entanto, o motorista não conseguiu concluir o cruzamento de forma correta e ocupou parte da pista contrária, ficando em um trecho de contramão.
Em seguida, o motociclista, que seguia pela via preferencial, não conseguiu frear a tempo nem desviar do obstáculo e atingiu a lateral da carroceria do caminhão.
Apesar da força da colisão, as imagens mostram que o condutor da moto conseguiu reduzir a velocidade antes do impacto, o que pode ter evitado ferimentos mais graves.
Após a batida, o motociclista se levantou sozinho e recebeu ajuda no local. Ele foi levado pela própria mãe para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Aeroporto. O estado de saúde dele não foi informado.
O caminhoneiro permaneceu no local até a chegada da Polícia Militar. Ele realizou o teste do bafômetro, que apontou resultado negativo para ingestão de álcool, e foi liberado.
Durante a fiscalização, os policiais constataram que a motocicleta estava com a documentação em atraso. Por isso, o condutor deverá ser autuado.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.