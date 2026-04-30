Franca terá bola rolando no Dia do Trabalhador com a realização do Torneio de Chacrobol “Reinaldo dos Reis Morais”, que reúne equipes de diferentes setores do serviço público e convidados.
A competição acontece nesta sexta-feira, 1º de maio, na Associação dos Servidores Municipais, com partidas a partir das 8h30 e previsão de encerramento por volta das 14h. Participam times formados por secretarias da Prefeitura, Câmara Municipal e equipes convidadas. O evento é aberto ao público e contará com lanchonete no local.
O torneio leva o nome de Reinaldo dos Reis Morais em homenagem ao guarda civil municipal, que morreu em 18 de junho de 2025, em decorrência de um câncer de pele.
Jogos
A rodada de abertura começa às 8h30, com o confronto entre as secretarias de Saúde e Meio Ambiente. Em seguida, às 9h15, a equipe de Infraestrutura enfrenta a Câmara Municipal. Às 10h, Amigos F.C. e RX se enfrentam.
O torneio será disputado em formato eliminatório. O vencedor do primeiro jogo encara o Paço Municipal, que já está classificado para a próxima fase, enquanto os ganhadores dos demais confrontos avançam e se enfrentam na sequência da competição.
A Câmara Municipal chega ao torneio sob o comando técnico de Donizete da Farmácia (MDB). Dentro das quatro linhas, o Legislativo contará com o presidente da Casa, Fransérgio Garcia (PL), e os vereadores Carlinho Petrópolis (PL), Daniel Bassi (PSD), Leandro Patriota (PL), Marcelo Tidy (MDB) e Walker Bombeiro da Libras (PL).
O time da Câmara também conta com o diretor de Comunicação, Samuel Cintra, e os assessores José Guilherme e Kadu Domene, que trabalham com Donizete e Gilson Pelizaro (PT), respectivamente.
Do lado da Prefeitura, o secretário municipal de Infraestrutura, Luiz Henrique Spirlandelli, é um dos nomes confirmados. As demais equipes das secretarias são formadas majoritariamente por servidores municipais, estagiários e pessoas ligadas aos funcionários.
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