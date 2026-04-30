Franca terá bola rolando no Dia do Trabalhador com a realização do Torneio de Chacrobol “Reinaldo dos Reis Morais”, que reúne equipes de diferentes setores do serviço público e convidados.

A competição acontece nesta sexta-feira, 1º de maio, na Associação dos Servidores Municipais, com partidas a partir das 8h30 e previsão de encerramento por volta das 14h. Participam times formados por secretarias da Prefeitura, Câmara Municipal e equipes convidadas. O evento é aberto ao público e contará com lanchonete no local.

O torneio leva o nome de Reinaldo dos Reis Morais em homenagem ao guarda civil municipal, que morreu em 18 de junho de 2025, em decorrência de um câncer de pele.

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