01 de maio de 2026
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TORNEIO MATA-MATA

Dia do Trabalhador tem futebol entre Câmara e secretarias

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução/Redes sociais
Time da Câmara Municipal de Franca em Torneio entre Secretarias “Adão Borges”, em 2025
Time da Câmara Municipal de Franca em Torneio entre Secretarias “Adão Borges”, em 2025

Franca terá bola rolando no Dia do Trabalhador com a realização do Torneio de Chacrobol “Reinaldo dos Reis Morais”, que reúne equipes de diferentes setores do serviço público e convidados.

A competição acontece nesta sexta-feira, 1º de maio, na Associação dos Servidores Municipais, com partidas a partir das 8h30 e previsão de encerramento por volta das 14h. Participam times formados por secretarias da Prefeitura, Câmara Municipal e equipes convidadas. O evento é aberto ao público e contará com lanchonete no local.

O torneio leva o nome de Reinaldo dos Reis Morais em homenagem ao guarda civil municipal, que morreu em 18 de junho de 2025, em decorrência de um câncer de pele.

Jogos

A rodada de abertura começa às 8h30, com o confronto entre as secretarias de Saúde e Meio Ambiente. Em seguida, às 9h15, a equipe de Infraestrutura enfrenta a Câmara Municipal. Às 10h, Amigos F.C. e RX se enfrentam.

O torneio será disputado em formato eliminatório. O vencedor do primeiro jogo encara o Paço Municipal, que já está classificado para a próxima fase, enquanto os ganhadores dos demais confrontos avançam e se enfrentam na sequência da competição.

A Câmara Municipal chega ao torneio sob o comando técnico de Donizete da Farmácia (MDB). Dentro das quatro linhas, o Legislativo contará com o presidente da Casa, Fransérgio Garcia (PL), e os vereadores Carlinho Petrópolis (PL), Daniel Bassi (PSD), Leandro Patriota (PL), Marcelo Tidy (MDB) e Walker Bombeiro da Libras (PL).

O time da Câmara também conta com o diretor de Comunicação, Samuel Cintra, e os assessores José Guilherme e Kadu Domene, que trabalham com Donizete e Gilson Pelizaro (PT), respectivamente.

Do lado da Prefeitura, o secretário municipal de Infraestrutura, Luiz Henrique Spirlandelli, é um dos nomes confirmados. As demais equipes das secretarias são formadas majoritariamente por servidores municipais, estagiários e pessoas ligadas aos funcionários.

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