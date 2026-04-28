A Polícia Civil de Franca informou nesta terça-feira, 28, que o laudo pericial sobre o acidente que matou a jovem Anna Elisa Borges, de 19 anos, apontou excesso de velocidade. Segundo o documento, o motorista do Volkswagen Polo trafegava entre 83 km/h e 110 km/h antes de iniciar a frenagem na avenida Armando Salles de Oliveira, no Parque Universitário — trecho onde o limite é de 30 km/h.
Anna Elisa estava em um Chevrolet Celta, que foi atingido pelo Polo nas proximidades da entrada da Unifran (Universidade de Franca). O acidente aconteceu no dia 29 de março.
Segundo o delegado responsável pelo caso, Davi Abmael Davi, apesar da alta velocidade, o documento não confirmou que havia disputa de racha no momento da colisão. Ainda assim, segundo a investigação da Polícia Civil, o motorista do Polo assumiu a responsabilidade e deve responder por culpa no acidente.
"O laudo indica que o motorista do Polo estava acima do limite da via. Existem placas a 300 metros do local da colisão que indicam o limite de 30km/h. Sobre o racha, as imagens foram encaminhadas para a perícia, que está avaliando isso (se o motorista do Polo estava em uma disputa de corrida)", disse o delegado.
O acidente
A batida aconteceu há cerca de um mês. Anna Elisa morreu ainda no local depois que o carro em que estava colidiu contra outro veículo e, na sequência, atingiu o muro de um condomínio. Outras duas pessoas ficaram feridas.
De acordo com o laudo, a velocidade acima do permitido foi determinante para a gravidade do impacto. A perícia analisou as condições da via, marcas de frenagem e os danos nos veículos envolvidos para chegar à conclusão.
Moradores do bairro afirmam que o trecho é conhecido por registros frequentes de excesso de velocidade, principalmente entre quinta-feira e domingo. Eles cobram medidas de segurança, como a instalação de lombadas e o reforço no policiamento.
O inquérito segue em andamento e deve ser concluído com base no conjunto de provas, incluindo o laudo pericial e depoimentos.
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