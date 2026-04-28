A Polícia Civil de Franca informou nesta terça-feira, 28, que o laudo pericial sobre o acidente que matou a jovem Anna Elisa Borges, de 19 anos, apontou excesso de velocidade. Segundo o documento, o motorista do Volkswagen Polo trafegava entre 83 km/h e 110 km/h antes de iniciar a frenagem na avenida Armando Salles de Oliveira, no Parque Universitário — trecho onde o limite é de 30 km/h.

Anna Elisa estava em um Chevrolet Celta, que foi atingido pelo Polo nas proximidades da entrada da Unifran (Universidade de Franca). O acidente aconteceu no dia 29 de março.

Segundo o delegado responsável pelo caso, Davi Abmael Davi, apesar da alta velocidade, o documento não confirmou que havia disputa de racha no momento da colisão. Ainda assim, segundo a investigação da Polícia Civil, o motorista do Polo assumiu a responsabilidade e deve responder por culpa no acidente.